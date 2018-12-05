Onuka у хащах, Green Grey в човні та Кремль у вогні: 10 українських треків листопада

Поки український сегмент інтернету обговорює новий кліп американської співачки Майлі Сайрус, який був знятий київським агентством LimeLite на Дарницькому мосту, Радіо Свобода зібрало десять нових українських пісень, які стали знаковими на YouTube в листопаді.

ТНМК – «Янголи»

Представники української «старої школи» випустили нову пластинку після чотирирічної перерви. Вона називається «7». Пояснення цьому просте: диск сьомий за рахунком, і в ньому сім треків. На один із них під назвою «Ангели» на початку місяця вийшов кліп у жанрі фешн-відео, зрежисований дизайнеркою Ольгою Навроцькою. На екрані моделі в її авторських костюмах постають в образі демонів і янголів, які то б’ються, то намагаються один одного спокусити. В гущавині цих подій перебуває і фронтмен гурту Фагот. У звичній для себе манері він начитує речитативи під модний біт, покладений на фрагменти народних пісень. На початок грудня його подивилися майже 650 тисяч разів.

ONUKA – «Хащі»

Зірки вітчизняної поп-сцени випустили новий трек, прослуховуючи який дуже складно не почати похитувати головою в такт. «Хащі» – це бадьора, а місцями тривожна і навіть страшна пісня, в якій нехитра електронна мелодія зливається із металевим дзижчанням та іншими шумовими ефектами. На момент публікації огляду музичне відео на YouTube переглянули понад 200 тисяч разів.

Alyona Alyona – «Відкривай»

Відкриття минулого місяця Alyona Alyona в листопаді випустила відразу два кліпи. Як і її попередні відео на трек «Рибки», нові роботи знову підняли хвилю захвату в соцмережах. Особливо це стосується останнього кліпу «Відкривай». На тлі глухих провінційних пейзажів, від яких віє безнадією, співачка читає потужний реп про нове покоління, яке «наступає на старт». Вона так само харизматична, впевнена в собі і продовжує руйнувати стереотипи. Нову композицію оцінили 430 тисяч юзерів.

Freel – «Спалах»

Ще один реп-виконавець Freel у листопаді випустив альбом і два кліпи. Обидва – на військово-політичну тематику. У першому кліпі під назвою «Що там у хохлов» репер в іронічній формі опонує твердженню про те, що російських військових немає на Донбасі. Поки звучить ця пісня, на екрані палає іграшковий Кремль. Другий кліп, навпаки, максимально серйозний. Він знятий на титульний трек альбому, який називається «Спалах» і присвячений українським учасникам боїв за Донецький аеропорт. Дуже зворушлива і хвилююча пісня про те, як солдат телефонує матері з війни. Ролик зібрав 45 тисяч переглядів.

Yuko – «DURA?»

Свій другий лонгплей презентували Yuko – ще одні яскраві представники нової української музики. Це чудовий зразок схрещування сучасного електронного звучання і етнічних мотивів. Крім того, це ще й феміністичне висловлювання. За словами самих учасників групи, в основі текстів з нового альбому лежить «історія протистояння героїні і соціуму, в якому героїня вперше усвідомлює своє місце в консервативному суспільстві». Напередодні виходу альбому Yuko презентували драйвове 10-хвилинне лайв-відео, в якому вони виконали фрагменти кожної з пісень. Його знімали у просторі лейбла Івана Дорна Masterskaya, на якому випускається гурт. Yuko присвятили це відео жертвам домашнього насильства.

Бумбокс – «Твій на 100%»

Часи змінюються, музика слідом за ними. І тільки «Бумбокс» залишається таким, як і був завжди. Новий сингл гурту звучить так, ніби він вийшов ще років 10 тому. У ньому Хливнюк завиває про «спалахи почуттів», «кохання на землі та небі». І новий альбом, який, як стверджує автор, він писав «не для грошей і шани». «Твій на 100%» – один із треків майбутньої платівки «Таємний код», який гурт записував у Києві та Берліні.

Green Grey – «В одному човні»

Новим кліпом відзначилися ще одні ветерани української альтернативної сцени. У своїй пісні «В одному човні» вокаліст Green Grey Мурік закликає людей різних поглядів не робити один з одного ворогів, бути толерантними, і між ненавистю та любов’ю обирати друге. «Для чого, скажи, усе ділити на біле й чорне?» – каже він. Меседж гурту почули майже 25 тисяч слухачів.

Христина Соловій & YanGo – «Шкідлива звичка»

Більше від 900 тисяч людей подивилися колаборацію поп-діви Христини Соловій і популярного відеоблогера з Краматорська YanGo. Втім, колаборація – це занадто гучне слово, оскільки блогер у кліпі не співає, а фігурує тільки в ролі актора. Відео «Шкідлива звичка» на пісню з останнього альбому Христини – романтична і трохи награна історія про знайомство двох молодих людей у львівському трамваї.

Jerry Heil – «Постіль»

У листопаді вийшов і дебютний кліп відеоблогерки Jerry Heil. Це красива і тремтлива жіноча історія про невинну дівчину, яка мріє ділити ліжко тільки з тим, кого по-справжньому любить. Лірична пісня, на яку знятий кліп, вийшла ще в минулому році на міні-альбомі «Не мій дім».

Вагоновожатые – «Бриф»

Новий альбом видали також і київські експериментатори «Вагоновожатые». На ньому вперше записані треки українською мовою. Один із них під назвою «Бриф» відкриває альбом. Це – танцювальна композиція з космічними мотивами і густими басами, поверх яких фронтмен групи Антон Слепаков читає вірші про те, що в мистецтві вже не можна створити те, чого ніхто до тебе не робив.