Гурт «Казка» заперечив участь у фестивалі російського попу в Німеччині

Український гурт «Казка» виступив із запереченням даних організаторів концерту російської поп-музики в Німеччині навесні наступного року, що він візьме в ньому участь.

«Будь-яка інформація щодо майбутніх виступів Kazka, яка не підтверджена представниками гурту або не міститься на офіційному сайті, є нічим іншим, як «фейком»… Слідкуйте за графіком Kazka тільки в офіційних джерелах», – заявив гурт у фейсбуці і дав посилання на розклад своїх концертів на своєму сайті.

У соцмережах звертають увагу, що ця заява з’явилася тільки після того, як раніше 2 грудня в інтернеті стали широко розповсюджувати повідомлення організаторів російського поп-фестивалю «Пєсня года» в німецькому Дюссельдорфі 2 березня, де була заявлена участь, серед низки російських виконавців і кількох українських (Вєрка Сердючка і Таїсія Повалій), також і гурту «Казка».

При цьому інформація про такі плани на той концерт присутня в інтернеті вже принаймні понад місяць, але досі реакції гурту на неї не було.

Після заперечення гурту ввечері 2 грудня згадку про його нібито участь у концерті стали знімати зі сторінок, які рекламували його.

Гурт «Казка» здобув широку відомість і поза межами України після появи відеокліпу на його композицію «Плакала».