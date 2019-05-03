Гурт «Бумбокс» із Тіною Кароль та Latexfauna з ностальгією: 10 українських треків квітня

Несподівані колаборації та довгоочікувані релізи – Радіо Свобода зібрало десять українських пісень, які привернули увагу в квітні.

Jerry Heil – «Охрана отмєна»

Понад мільйон переглядів менш ніж за місяць зібрало лірик-відео пісні «Охрана отмєна» відеоблогерки Jerry Heil. Трек – про дівчину, яку її хлопець назвав не тим ім’ям. Через неординарний текст та мелодію, які легко запам’ятати, він став вірусним. Сама блогерка зазначає, що повне відео вийшло завдяки шматочку пісні, який став поширюватися в інстаграмі.

«Бумбокс» і Тіна Кароль – «Безодня»

Несподіваний тандем гурту «Бумбокс» із Тіною Кароль оцінили фанати: кліп на пісню «Безодня» вже зібрав майже три мільйони переглядів. Класичне звучання Андрія Хливнюка урізноманітнив вокал відомої співачки. Чутливий трек про любов став першим дуетом у кар’єрі Тіни Кароль, як вона сама зазначає. «Безодня» увійде в майбутній альбом гурту «Бумбокс» «Таємний Код; Рубікон».

Zhadan&Fima – «З Шепоту і Жаги»

Поет Сергій Жадан із джазовим піаністом Юхимом Чупахіним презентували сингл «З Шепоту і Жаги» спільного проекту Zhadan&Fima. Сергій Жадан у ролі соліста виконує свій вірш під музику Чупахіна. Як зазначив сам поет, цей трек увійде до альбому «Місіонери», який може вийти «найближчим часом».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/fima-chupakhin/zhadanfima-single-master1-04052019">SoundCloud</a>

Latexfauna – Evpatoria

Музичну «оду дитинству» випустив гурт Latexfauna. Пісня під назвою «Evpatoria» розповідає про курортний роман у літньому таборі в Євпаторії між героєм «без досвіду» та «досвідченою» дівчиною. Evpatoria – вже третя пісня з майбутнього альбому гурту.

Alyona Alyona – «Пушка»

Реперка Alyona Alyona випустила дебютний альбом «Пушка», в який увійшли дев’ять нових треків та чотири вже відомих. Крім того, вона презентувала кліп на головну пісню альбому. Образ «пушки» з’явився не сам по собі – інтернет-зірка каже, що її часто так називають у коментарях. Кліп із купою спецефектів розкачав глядачів на більше ніж 1,3 мільйона переглядів.

Вартий уваги й кліп на пісню «Падло» зі співачкою Alina Pash. Тут образи та сховані послання змішались у фантастичному сюжеті про майбутнє у вигаданому місті Чорнобидлоград.

Motanka – «Верба»

Метал-гурт Motanka презентував свій перший кліп на сингл «Верба». Прем’єра відбулася на австрійському лейблі Napalm Records, що спеціалізується на андеграундному хеві-металі. У кліпі – старослов’янські образи та містика під важку музику, яка поєднується з народними мотивами. Трек увійде в дебютний альбом «Мотанка», який презентують у червні.

Антитіла – Hello

Гурт «Антитіла» потішив фанатів новим альбомом Hello, в який увійшли десять композицій – чотири вже відомих та шість нових. Одночасно вийшов і кліп на головну пісню релізу. В основі сюжету – історія, герой якої повертається на Землю після ядерного апокаліпсису, щоб перевірити, чи придатна планета для життя. Це логічне продовження кліпу на трек «Лови момент». Відеоробота зібрала вже понад мільйон переглядів.

O.Torvald – «Два Нуль Один Вісім»

Гурт O.Torvald закінчив кількамісячну перерву в творчості та випустив одразу дві пісні та кліпи на них. Трек «Два Нуль Один Вісім», який фронтмен Женя Галич присвятив покійному батьку, розповідає про спробу зібрати себе після втрати близької людини. Інший сингл «Назовні» більш легкий, в якому слухачі знайомляться з новою у гурті барабанщицею Hebi.

Стасік – «Ніж»

Незвичайний трек із кліпом представила в квітні співачка та учасниця бойових дій на сході України Анастасія Шевченко. Тривожна та моторошна пісня «Ніж» вийшла під псевдонімом Анастасії «Стасік». «Я співаю вам про те, як помирала від болю», – розповідає сама співачка про композицію. Кліп зібрав уже понад 180 тисяч переглядів.

Вова зі Львова – «Братику, розкрутись!»

Ветеран YouTube та українського хіп-хопу Володимир Парфенюк, відомий під ім’ям Вова зі Львова, випустив кліп на пісню «Братику, розкрутись!». Оптимістичний та надихаючий трек розкрутив глядачів на понад 280 тисяч переглядів. Це вже другий кліп від виконавця за останній час. Перед цим на його сторінці не було відео більше ніж чотири роки.