За що Трамп любить Путіна? Причини з'ясовував західний оглядач (світова преса)

Після нещодавньої зустрічі «Групи семи» у французькому Біаріцці оглядач газети Washington Post переймається питанням, за що президент США Дональд Трамп так симпатизує президенту Росію Володимиру Путіну. Англомовний сайт катарського телеканалу Al Jazeera досліджує списки знаменитого вже і за кордоном українського сайту «Миротворець». А британська газета Times повідомляє, що в окупованому Росією Криму – нова пошесть. Там знайшли тропічних комарів, які можуть переносити небезпечні хвороби, які раніше зустрічалися тільки у гарячому африканському кліматі.

Оглядач Washington Post Давид фон Дрел ніяк не може зрозуміти, чим президент Росії Володимир Путін так приворожив американського президента Дональда Трампа. «Я все чекаю, коли ж президент Трамп покине Володимира Путіна заради молодшого, більш гламурного автократа, але, мабуть, це той шлюб, який він має намір взяти з собою у могилу», – іронізує оглядач. Після зустрічі «Групи семи», де Трамп знову наполягав на поверненні Путіна до клубу багатих демократичних країн, фон Дрел намагається зрозуміти причини такої наполегливості.

Розсудливі глави держав вже збагнули, що Путін – збитий льотчик

«Розсудливі глави держав вже збагнули, що Путін – збитий льотчик. Його популярність падає. Мітингувальники постійно наповнюють вулиці Москви. Російська економіка оклякнула, як Сибір взимку. А кульгава спроба приховати наслідки ядерної аварії лунає відгомонами Чорнобиля та останніми схлипами «улюбленої» трагедії Путіна – розпаду Радянського Союзу. Путін на нинішній момент природніше виглядав би у «Групі трьох» разом зі своїми друзями – Башаром Ассадом, який бомбардує Сирію, та Ніколасом Мадурою, диктатором невдалої держави Венесуели», – пише оглядач.

Фон Дрел нагадує, що Росію запросили до «Групи семи» авансом і той аванс вона ще не відпрацювала, бо ані економічно розвинутою, ані демократичною країною вона не стала. Британському прем’єру Борису Джонсону та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель довелося нагадувати президенту Трампу, за що саме Росію вигнали з престижного клубу – за анексію Криму.

Якщо вимірювати загальним валовим внутрішнім продуктом, Росія навіть не входить у 10 країн світу. А за ВВП на душу населення вона не потрапляє навіть до 60 країн

З економікою також не склалося. «Якщо вимірювати загальним валовим внутрішнім продуктом, Росія навіть не входить у 10 країн світу. А за ВВП на душу населення вона не потрапляє навіть до 60 країн. І вона не розвивається, а занепадає. За останні п’ять років купівельна спроможність середньостатистичного росіянина впала більше ніж на 10 відсотків. У той же період іноземні інвестиції знизилися практично до нуля, у той час як понад 300 мільярдів доларів російського багатства було вивезено за межі країни», – констатує оглядач.

То що ж привабливого у Путіні? Дехто каже, що гроші, розмірковує фон Дрел. Багато мільярдів «путінська мафія» вивезла і вклала у нерухомість у найважливіших світових містах, включно з інвестиціями у компанію Трампа. Теорій щодо загадкової прихильності Трампа до Путіна є безліч, але якою б не була причина, в результаті, на переконання оглядача, США мають президента, який ставить інтереси закордонного лідера вище, ніж інтереси власної країни.

Що спільного між колишнім німецьким канцлером Ґергардом Шредером, покійним українським письменником Олесем Бузиною і російськими пілотами пасажирської компанії? Всі вони опинилися у «чорному списку», який готує український сайт «Миротворець». Катарська телекомпанія Al Jazeera зацікавилася роботою цього сайту, що, як кажуть, має тісні зв’язки з українськими правоохоронцями, через велику кількість відомих імен.

Не встигли російські ЗМІ оспівати пілотів російського пасажирського літака з 200 пасажирами на борту, що сів у кукурудзяному полі поблизу Москви, як російські герої опинилися в українському «чорному списку». Причина – літак летів до окупованого Криму, а порушників український сайт «Миротворець» заносить у свій список, в якому вже понад 130 тисяч порушників.

Колишній керівник уряду Німеччини, який працевлаштувався у російському «Газпромі» після відставки з посади канцлера, назвав президента Росії Володимира Путіна «бездоганним демократом» і також опинився у списку «Миротворця» у 2018 році. Українські кібер-патріоти не могли не відреагувати на його слова про те, що анексію Криму рано, чи пізно доведеться визнати. І хоч німецький уряд протестував і вимагав закриття сайту, він працює і дотепер.

Місце у «Миротворці» може означати неприємності для тих, хто в нього потрапив, включно з загрозою життю. Серед тих нещасливців якраз і опинився був провокативний публіцист Олесь Бузина та законодавець Олег Калашников. Обидва застрелені у Києві після того, як на сайті з’явилася особиста інформація про них, включно з домашньою адресою.

Антон Геращенко, в минулому позаштатний радник міністра внутрішніх справ та народний депутат, каже, що нічого спільного між його сайтом і цими вбивствами немає. І сайт є «не каральним органом, а слідчим бюро», і робота його допомагає слідчим органам – на підставі списку тисячі проросійських сепаратистів щорічно знаходять правоохоронці, сказав Геращенко в інтерв’ю Al Jazeera.

Сайт, який веде команда анонімних волонтерів, проводить і спецоперації для виявлення противника – у 2015-му вони створили фейковий сайт для сепаратистів, на який потім ті зареєструвалися і так їхні дані опинилися у відкритому доступі. Також завдяки «Миротворцю» вдалося здобути додаткові підтвердження тому, що російська армія воює проти України – листування з сепаратистами і їхні контакти стали доступними для перевірок і використання для судових позовів.

Не обійшлося в роботі сайту і без міжнародних скандалів – публікація даних журналістів, які акредитувалися на окупованій території, викликала обурення серед міжнародних журналістських організацій та правозахисників. Деякі журналісти отримували погрози, Україну критикували, президент Петро Порошенко назвав цей крок «великою помилкою».

Із закордонних знаменитостей у «Миротворці» можна було б скласти окремий список – тут і ветеран «Пінк Флойду» Роджер Вотерс, і колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі і Світлана Алексієвич, білоруська письменниця та Нобелівська лауреатка. Остання, щоправда, проштрафилася висловлюванням не про Крим, а про попередню війну, коли українці нібито, за її словами, «допомагали нацистам убивати євреїв». Через погрози їй довелося скасувати лекцію в Одесі.

Іронія історії у тому, що за словами Антона Геращенка, його і команду «Миротворця» надихнув якраз досвід «мисливців за нацистами» Симона Візенталя та його послідовників, які продовжували відловлювати нацистських злочинців ще протягом десятиліть після війни.

Окупований Крим опинився у міжнародних новинах цього разу не через політику. Газета Times пише про те, що на півострові внаслідок зміни клімату з’явилися комарі, які раніше жили тільки у значно теплішому кліматі. Вчені встановили, що комарі, які можуть переносити такі смертельні хвороби, як жовта лихоманка, вірус зіка, чи вірус гарячки Західного Нілу, тепер з’явилися на півдні Росії, а також у Криму, який Росія захопила в України у 2014 році.

Times пише, що в Росії намагалися применшити значення цих новин. А президент Володимир Путін, хоч і визнає, що Росію вразили наслідки зміни клімату, але відмовляється визнати, що до цих змін допровадила діяльність людей.