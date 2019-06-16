Група депутатів Бундестагу звернулася до уряду ФРН із запитом щодо сайту «Миротворець»

Берлін – Група депутатів Бундестагу звернулася із запитом до уряду Німеччини щодо діяльності українського веб-сайту «Миротворець». Зокрема й тому, що у його списки – як вороги української держави – занесені деякі німецькі громадяни, серед яких і ексканцлер Ґергард Шредер. І хоч упродовж тривалого часу це є темою дискусій у німецькому політикумі, а уряд ФРН неодноразово висловлював свою занепокоєність діяльністю такого «правосуддя», однак далі цього справа не посунулася.

І міжнародні, й українські правозахисні організації неодноразово порушували питання діяльності українського веб-сайту «Миротворець», на якому публікуються списки людей (з їхніми персональними даними), які начебто пов’язані з озброєними групами, чи й означені як «терористи». Це порушує презумпцію невинуватості, право на недоторканість приватного життя і захист персональних даних. Тим часом МЗС ФРН прокоментувало німецькій інформагенції RND появу імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера в переліку «антиукраїнських» діячів на сайті «Миротворець».

«Ми однозначно засуджуємо цей список. Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні, і закликали, щоб український уряд ужив заходів для закриття роботи цього сайту», – заявила речниця німецького МЗС. У міністерстві також зазначили, що Київ пояснює подальшу роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

Депутати вимагають відповідей від уряду ФРН

Тепер депутати вимагають від уряду конкретної відповіді, що саме він робить для закриття веб-сайту «Миротворець»? Ініціатор запиту до уряду Німеччини – депутат Бундестагу від Партії лівих Андрей Гунко, якого «Миротворець» теж заніс у список «антиукраїнських» осіб. В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав, що вважає роботу таких веб-сайтів щонайменше незрозумілою – з огляду на права людини і демократію.

«Це – скандальна сторінка, у списки котрої занесені і громадяни Німеччини, і навіть ексканцлер – як … вороги української держави! Уряд Німеччини вже заявляв, що й він вважає її скандальною. Але після цього – жодних наслідків для «Миротворця». Нині ми хочемо точніше знати, як і що саме вчинить німецький уряд, щоб вилучити цю сторінку з інтернету. Це – мета нашого запиту», – зазначив Гунко.

Міжнародний розголос навколо цього сайту стався у травні 2016 року, коли «Миротворець» оприлюднив персональні дані 4068 українських і зарубіжних журналістів, котрі отримали акредитацію для роботи у так званій «ДНР» («ДНР» – угруповання, що діє на окупованій частині Донбасу і визнане в Україні терористичним – ред.) – з персональними даними: номерами телефонів та адресами. Тоді ООН висловила занепокоєння щодо цього, зокрема й тому, що даними веб-сайту користуються урядові сили на КПП, котрі працюють на лінії розмежування.

Країни ЄС та ООН у травні 2016-го вимагали від Києва закрити сайт після оприлюднення персональних даних журналістів, які, як було зазначено, змушені були отримати акредитацію від «ДНР», без чого вони не змогли б виконувати свою професійну роботу на сході України. Під час скандалу сайт оголосив про своє закриття, але невдовзі продовжив працювати.

Human Rights Watch у звіті за 2016 рік зазначає, що журналісти зі списку «Миротворця» зазнають нападок націоналістів у зв’язку з їхньою роботою на сході України. Українська влада розпочала розслідування, проте у середовищі високопоставлених чиновників публікація такого списку була зустрінута схвально.

Після міжнародного розголосу уже в липні 2017 року Національна поліція розпочала кримінальне провадження проти «Миротворця», а уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав закрити сайт. Однак він і досі функціонує.

Довгий список відкритих запитань щодо «Миротворця»

Серед 40 запитань у документі, спрямованому уряду ФРН, йдеться як про моральні, так і суто технічні сторони існування «Миротворця».

Серед моральних – запитання щодо сумісності такої сторінки з демократичними засадами суспільства і дружніх відносин двох країн. Депутати Бундестагу бажають з’ясувати:

Чи не вважає уряд ФРН, що «діяльність» «Миротворця» шкодить відносинам з Україною?

Які наслідки і практичний вплив мала висловлена критика на українську сторону щодо внесених німецьких громадян до списку «Миротворця»?

Що конкретно відповідав український уряд, коли порушувалося питання «Миротворця» – як під час двосторонніх переговорів, так і на заходах ЄС і країн «Групи семи»?

Яких заходів щодо сторінки очікує уряд ФРН від українського уряду, і які розпорядження щодо цього має німецьке посольство у Києві? Чи має уряд ФРН інформацію про те, чи відбувалися судові провадження проти «Миротворця» в Україні або за її межами?

На технічному рівні питання депутатів Бундестагу стосуються можливих вжитих урядом ФРН заходів щодо захисту німецьких громадян, чиї персональні дані розміщені у списку «Миротворця»:

Які ще домени інтернет-сторінки «Миротворець», крім myrotvorets.center та psb4ukr.org та IP-адреси, крім 158.69.100.131 (psb4ukr.org) та 104.27.146.188 (myrotvorets.center), відомі уряду ФРН?

Що знає німецький уряд про те, чи дані інтернет-сторінки «Миротворець» були чи є на серверах дочірніх підприємств у Берліні, Франкфурті, Гамбурзі, Мюнхені, або в інших місцях в межах ФРН, ЄС чи країн «Групи семи»?

Що знає уряд ФРН щодо можливостей контакту з власниками або адміністраторами myrotvorets.center, psb4ukr.org та іншими доменами, котрі пов’язані з інтернет-сторінкою «Миротворець»? Якщо так, то чи використовував уряд такі можливості?

Якою інформацією володіє уряд ФРН щодо інтернет-сторінки «Ідентіграф»? Який стосунок вона має до «Миротворця» і до українського уряду?

Чи уряд бачить, де закінчуються його компетенції, або можливості щодо вилучення з інтернету «Миротворця»?

Депутат Бундестагу Андрей Гунко говорить, що група ініціаторів запиту до уряду цього разу вимагає від нього конкретних дій щодо «Миротворця» з його списком «ворогів держави Україна».

Ніхто до пуття не знає, хто відповідальний за цю сторінку? Тому ми хочемо уточнити у представників уряду, що вони знають про це?

«Ідеться не лише про списки. Рубрика «Миротворця» «Чистилище» є практично закликом до насильницьких дій, що в демократичних державах неприпустимо. До того ж ніхто до пуття не знає, хто відповідальний за цю сторінку? Тому ми хочемо уточнити у представників уряду, що вони знають про це?»

Відтак серед численних запитань німецьких депутатів є й те, котре стосується рубрики «Чистилище».

Чия особиста відповідальність?

Не оминули депутати Бундестагу і причетність окремих посадових осіб до сайту «Миротворець». Приміром, колишнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а нині заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки. Щодо нього виникає запитання, чи провадилися або провадяться в Україні певні дії проти нього, як засновника «Миротворця», у зв’язку з публікацією персональних даних? Про це повідомляло видання «Франкфуртер Рундшау».

Якою інформацією володіє уряд ФРН щодо зв’язків «Миротворця» і громадської організації «Народний тил», головою якої є Георгій Тука?

Також критичні запитання виникли у авторів запиту і щодо керівника МВС України Арсена Авакова. А саме: коли, і де зустрічалися з ним представники уряду ФРН у період з 2014 року? Чи порушувалась при цьому проблема «Миротворця», і які саме відомства, служби, інституції в Україні відомі уряду ФРН, котрі користуються даними осіб, оприлюдненими на сторінці «Миротворець», і з якою метою? Щодо цього депутати посилаються на інтерв’ю Арсена Авакова.

Особливу увагу в запиті зосереджено наслідкам для записаних у вороги України осіб. Приміром, чи справді окремі банки і кредитні інститути не надають їм кредити? А також, чи правда, що українські прикордонники для встановлення особи під час в’їзду в Україну, користуються сторінками «Миротворця» і на цій підставі забороняють в’їзд або затримують таку особу?

Згадується й ім’я Антона Геращенка, а саме – у питанні зв’язку з відомствами, службами, інституціями чи організаціями країн-членів ЄС, які відомі уряду ФРН, котрі також користуються базою даних «Миротворця».

Як від дискусій перейти до справи

На запитання Радіо Свобода, чи не пов’язана нинішня активність щодо закриття «Миротворця» із запланованим візитом до Берліна 18 червня 2019 року президента Володимира Зеленського, як і втручанням у внутрішні справи України, Андрей Гунко заперечив: такі запити готувалися давно. Однак він вважає, що для ініціаторів це – чудова можливість зробити тему публічною під час візиту президента України, нагадавши про неї німецькому уряду.

«Ми б хотіли в такий спосіб вимагати порушити цю проблему на переговорах із Зеленським, – каже він. – Чи не є це втручанням у внутрішні справи України? Але якщо німецькі громадяни і офіційні особи, приміром, члени парламенту і ексканцлер ФРН, перебувають у списках «ворогів», то вони в такий спосіб перебувають і під загрозою, тож уряд має право порушити це питання».

Також депутат Андрей Гунко повідомив, що торкався теми роботи «Миротворця» у розмові з послом України в Німеччині Андрієм Мельником під час зустрічі українських представників і членів парламентської групи в Бундестазі з питань України, які дуже критично висловлювалися щодо занесених у список німецьких громадян.

У нас немає підтвердження того, що німецька сторона офіційно зверталася до МЗС України щодо сайту «Миротворець». Ця тема не стояла і не стоїть на порядку денному двосторонніх відносин

Радіо Свобода звернулося до посла України у Німеччині Андрія Мельника з проханням прокоментувати висловлювання депутата Андрея Гунка щодо того, що звернення німецького зовнішньополітичного відомства про веб-сайт «Миротворець» ігноруються їхніми українськими колегами.

«У нас немає підтвердження того, що німецька сторона офіційно зверталася до МЗС України щодо сайту «Миротворець», – відповів пан посол. – Ця тема не стояла і не стоїть на порядку денному двосторонніх відносин. Українська влада не мала і не має жодного стосунку до цього приватного сайту. Для українського уряду і суспільства свобода висловлювань була і залишається найвищою цінністю. Це стосується так само і різноманіття думок, котрі поширюються в інтернеті, зокрема в соціальних мережах», – сказав Андрій Мельник.

Останнє запитання до уряду ФРН від депутатів Бундестагу: чи готовий він відкликати фінансову та іншу допомогу Україні доти, доки уряд у Києві не продемонструє готовність на користь німецьких громадян – співпрацювати щодо вилучення «Миротворця» з інтернету? Відповідь уряду ФРН на цей запит має надійти до вересня.