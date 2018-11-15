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15 Листопад 2018, Київ 12:21
Новини | Політика

Сайт «Миротворець» назвав «нападом на свободу слова» заяву речниці МЗС Німеччини

Логотип центру «Миротворець»

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Сайт «Миротворець» відреагував на заяву речниці МЗС Німеччини, яка повторила заклик закрити цей сайт після появи на ньому імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у переліку «антиукраїнських» діячів.

«Центр «Миротворець» глибоко занепокоєний нападами речниці МЗС Німеччини на свободу слова та свободу розповсюдження суспільно-значущої інформації про злочини Росії та створених нею терористичних організацій проти України і її народу», – йдеться в поширеній 15 листопада заяві.

«Здивовані тим, що її (речниці МЗС Німеччини – ред.) заява слово в слово співпадає з заявами МЗС російських окупантів та фінансованих ними проросійських терористичних організацій. Цікаво, що ця заява зроблена речницею МЗС Німеччини після того, як голова ради директорів російської компанії «Роснефть» та член-кореспондент російської академії наук Ґергард Шредер публічно підтримав російську агресію проти України та на вимогу своїх російських хазяїв спробував в черговий раз легалізувати напад Росії на Україну та анексію українського Криму», – вказано в заяві.

Міністерство закордонних справ Німеччини 14 листопада повторило заклик закрити сайт «Миротворець» після появи на ньому імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у переліку «антиукраїнських» діячів.

На сайті «Миротворець» Шредеру закидають «спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України». Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Співробітник російського «Газпрому» Ґергард Шредер (п) і президент Росії Володимир Путін, Санкт-Петербург, 2012 рік
Співробітник російського «Газпрому» Ґергард Шредер (п) і президент Росії Володимир Путін, Санкт-Петербург, 2012 рік

Держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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