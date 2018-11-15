Сайт «Миротворець» назвав «нападом на свободу слова» заяву речниці МЗС Німеччини

Сайт «Миротворець» відреагував на заяву речниці МЗС Німеччини, яка повторила заклик закрити цей сайт після появи на ньому імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у переліку «антиукраїнських» діячів.

«Центр «Миротворець» глибоко занепокоєний нападами речниці МЗС Німеччини на свободу слова та свободу розповсюдження суспільно-значущої інформації про злочини Росії та створених нею терористичних організацій проти України і її народу», – йдеться в поширеній 15 листопада заяві.

«Здивовані тим, що її (речниці МЗС Німеччини – ред.) заява слово в слово співпадає з заявами МЗС російських окупантів та фінансованих ними проросійських терористичних організацій. Цікаво, що ця заява зроблена речницею МЗС Німеччини після того, як голова ради директорів російської компанії «Роснефть» та член-кореспондент російської академії наук Ґергард Шредер публічно підтримав російську агресію проти України та на вимогу своїх російських хазяїв спробував в черговий раз легалізувати напад Росії на Україну та анексію українського Криму», – вказано в заяві.

Міністерство закордонних справ Німеччини 14 листопада повторило заклик закрити сайт «Миротворець» після появи на ньому імені колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера у переліку «антиукраїнських» діячів.

На сайті «Миротворець» Шредеру закидають «спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму, виправдання збройної агресії РФ проти України». Екс-канцлер потрапив до списку цього місяця після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.

Держави ЄС озвучили вимогу до Києва закрити сайт у травні 2016 року, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від угруповання «ДНР». Під час скандалу з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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