Зеленський – Болтону: Україна вітала б приєднання США до «нормандського формату»

Україна вітала б приєднання США до «нормандського формату», заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Києві.

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента України, Зеленський висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу.

Сам Болтон в інтерв’ю Радіо Свобода не виключав участі США та Великої Британії в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Еммануел Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.