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28 Серпень 2019, Київ 18:54
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Радник Трампа про Зеленського, Росію у G7, Крим та Донбас

Радник Трампа про Зеленського, Росію у G7, Крим та Донбас
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Вирішення ситуації на Донбасі і в Криму – це питання, яке важливе не лише для України та Європи, але й для США. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Болтон – колишній посол США в ООН, американський урядовець і дипломат із великим стажем. Деякі оглядачі називають його чи не головним «яструбом» у команді президента США Дональда Трампа. 27 і 28 серпня Джон Болтон перебуває з візитом у Києві, куди прибув уперше з моменту обрання в Україні нового президента Володимира Зеленського.

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