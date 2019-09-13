Держдепартамент США пояснив, на шо Україна зможе витратити додаткову допомогу

Допомога обсягом 141,5 мільйона доларів, про виділення якої Україні повідомив 12 вересня Держдепартамент США, включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети. Про це повідомляє Голос Америки.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що «250 мільйонів доларів для України в рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні» (Ukraine Security Assistance Initiative)... є окремими від коштів, схвалених Деравним департаментом США».

«Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозовляють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони, більш безпечно та ефективно використовувати свої військові сили, та рухатись до сумісності з НАТО. Допомога США рятує життя і допомагає розбудовувати довготермінову обороноздатність України. Ми віддані активній співпраці з Україною. Ми продовжуємо працювати з європейськими союзниками, щоб знайти дипломатичне вирішення – через Мінські угоди та інші дипломатичні ініціативи – розпаленого Росією конфлікту на сході України», – повідомили у Державному департаменті США.

Посольство України у Вашингтоні роз’яснило 12 вересня, що Сполучені Штати розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

«Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 млн доларів», – повідомили в посольстві.

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».