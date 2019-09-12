США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 млн доларів – посольство

Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні.

«Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 млн доларів», – повідомили в посольстві.

У дипломатичному представництві розповіли, що ці кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, «які сприятимуть покращенню спроможностей Збройних сил України».

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».