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12 Вересень 2019, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Білий дім розблокував 250 млн доларів, призначених для військової допомоги Україні

Адміністрація Трампа заблокувала військову допомогу Україні в серпні

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Білий дім розблокував 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Міністерство оборони США зможе використати ці кошти до 30 вересня, коли добігає кінця фіскальний рік.

Перед цим сенатор Дік Дурбін підготував поправку, яка змусила б Білий дім розблокувати уже погоджені Конгресом витрати.

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В офісі Дурбіна в коментарі Українській службі «Голосу Америки» підтвердили, що кошти розблокували. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

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