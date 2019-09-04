Сенатори США закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні

Група американських сенаторів – республіканців і демократів – направила президенту США Дональдові Трампу лист із закликом без зволікання виділити 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Фінансовий пакет під назвою «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки видачі грошей невідомі.

За словами представників адміністрації, на яких посилаються американські ЗМІ, Білий дім хоче переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США. Для Трампа це є пріоритетом у його зовнішній політиці.

У своєму листі сенатори – три демократи і два республіканці – закликають адміністрацію надати фінансування, яке є «ключовим для забезпечення життєздатності українських Збройних сил».

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«Це (фінансування – ред.) допомогло Україні розвинути незалежні військові спроможності й навички, необхідні для відбиття постійних нападів Кремля на її території», – цитує листа один із підписантів, сенатор-республіканець Роб Портман.

Деякі американські законодавці закликають Конгрес взяти на себе постійне зобов’язання щодо захисту інтересів України в її протистоянні з Росією.

250 мільйонів доларів призначені на підтримку безпеки України, включаючи гроші на навчання, спорядження і розвідку. Із цих коштів Конгрес виділив 50 мільйонів доларів на озброєння.

На своїй зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну, залишаючись на її боці в конфлікті з Росією і сприяючи її прагненню до збереження територіальної цілісності.

Пенс проте не дав гарантій, що фінансовий пакет підтримки буде надано до закінчення його терміну дії в кінці вересня. Він заявив журналістам, що адміністрація все ще обмірковує питання.