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04 Вересень 2019, Київ 11:23
Новини | Політика

Сенатори США закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні

Фінансовий пакет під назвою «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Дональда Трампа поки що не надала гроші Києву

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Група американських сенаторів – республіканців і демократів – направила президенту США Дональдові Трампу лист із закликом без зволікання виділити 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Фінансовий пакет під назвою «Ініціатива сприяння безпеці в Україні» був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки видачі грошей невідомі.

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За словами представників адміністрації, на яких посилаються американські ЗМІ, Білий дім хоче переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США. Для Трампа це є пріоритетом у його зовнішній політиці.

У своєму листі сенатори – три демократи і два республіканці – закликають адміністрацію надати фінансування, яке є «ключовим для забезпечення життєздатності українських Збройних сил».

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«Це (фінансування – ред.) допомогло Україні розвинути незалежні військові спроможності й навички, необхідні для відбиття постійних нападів Кремля на її території», – цитує листа один із підписантів, сенатор-республіканець Роб Портман.

Деякі американські законодавці закликають Конгрес взяти на себе постійне зобов’язання щодо захисту інтересів України в її протистоянні з Росією.

250 мільйонів доларів призначені на підтримку безпеки України, включаючи гроші на навчання, спорядження і розвідку. Із цих коштів Конгрес виділив 50 мільйонів доларів на озброєння.

Пенс:«Ми продовжимо підтримувати народ України» – відео
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Пенс:«Ми продовжимо підтримувати народ України» – відео

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На своїй зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну, залишаючись на її боці в конфлікті з Росією і сприяючи її прагненню до збереження територіальної цілісності.

Пенс проте не дав гарантій, що фінансовий пакет підтримки буде надано до закінчення його терміну дії в кінці вересня. Він заявив журналістам, що адміністрація все ще обмірковує питання.

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