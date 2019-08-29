Питання про військову допомогу Україні США вирішать найближчим часом – Болтон

Питання про надання військової допомоги Україні Вашингтон вирішить найближчим часом. Про це журналістам розповів радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон під час візиту до Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.

Болтон не уточнив, чому Вашингтон вирішив переглянути військову допомогу України, зазначивши, що відповідь на це питання буде найближчим часом.

«У минулому і в даний час існує широка співпраця в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні. Воно було взаємовигідним для всіх країн. Найближчим часом ми визначимося і ухвалимо рішення з цього приводу», – наголосив радник Трампа.

Видання Politico повідомило про затримку військової допомоги США Україні обсягом у 250 мільйонів доларів, призначену для стримування Росії. Допомога обсягом у 250 мільйонів доларів США включає, зокрема, кошти як на озброєння, так і на тренування й обладнання.

Перед тим, як прибути до Білорусі, Джон Болтон провів переговори з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду щодо «питань безпеки» і висловив підтримку антикорупційним діям нового уряду Молдови. До того, американський посадовець мав дводенний візит в Україні.