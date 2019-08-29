Після України Болтон їде до Молдови

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон 29 серпня залишає Київ і вирушає до Молдови, щоб обговорити «питання безпеки». Наступним пунктом турне американського дипломата стане Білорусь.

«Сподіваюсь на зміцнення наших дипломатичних та економічних зв’язків», – вказав Болтон у твітері 29 серпня.

Болтон у Кишиневі 29 серпня зустрінеться з прем’єр-міністром Майєю Санду. «Той факт, що такий високопоставлений американський чиновник відвідує (країну), вже сигналізує про серйозну підтримку Молдови», – відзначила Санду в мережі Facebook минулого тижня.

Санду, яка є колишньою чиновницею Світового банку, відзначила, що «Молдова була відокремлена від інших країн протягом багатьох років, двері були закриті у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні... Однак ситуація змінилася, дуже важливі партнери виявляють інтерес до Молдови, і ми побачити їхню відкритість, підтримку та пропозиції щодо співпраці».

Також запланована зустріч Болтона з президентом Молдови Ігорем Додоном, який представляє проросійську Соціалістичну партію.

У червні Додон і Санду сформували коаліційний уряд на тлі конституційної кризи в Молдові.

Санду задекларувала метою свого уряду боротьбу з корупцією, інтеграцію з Європейським союзом та нормалізацію відносин з Росією.

Болтон є одним із найвищих посадовців США, який відвідує Кишинів відтоді, як у 2011 році до Молдови приїздив ексвіцепрезидент Джо Байден. Також у цій країні з візитами перебували держсекретарі США – Мадлен Олбрайт у 1994 році та Джеймс Бейкер у 1992 році.