Радник із національної безпеки США Джон Болтон підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і незалежності Молдови під час візиту до Кишинева. Про це Джон Болтон заявив під час короткого візиту в Кишинів. Гостя зустріла прем’єр-міністр Молдови Мая Санду. Також Джона Болтона вітала невелика група молдавських військових ветеранів. Вони тримали прапори США та НАТО. Ветерани закликали Сполучені Штати захистити демократію і свободу в країні з населенням майже 4 мільйони осіб. Болтон перебуває з візитом у Східній Європі, який також привів його в Україну і приведе в Білорусь.