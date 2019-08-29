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29 Серпень 2019, Київ 19:26
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Болтон підтверджує підтримку США суверенітету Молдови – відео

Болтон підтверджує підтримку США суверенітету Молдови – відео
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Радник із національної безпеки США Джон Болтон підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і незалежності Молдови під час візиту до Кишинева. Про це Джон Болтон заявив під час короткого візиту в Кишинів. Гостя зустріла прем’єр-міністр Молдови Мая Санду. Також Джона Болтона вітала невелика група молдавських військових ветеранів. Вони тримали прапори США та НАТО. Ветерани закликали Сполучені Штати захистити демократію і свободу в країні з населенням майже 4 мільйони осіб. Болтон перебуває з візитом у Східній Європі, який також привів його в Україну і приведе в Білорусь.

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