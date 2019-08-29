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29 Серпень 2019, Київ 16:19
Новини | Міжнародні

Болтон на зустрічі з Лукашенком хоче обговорити питання прав людини і нерозповсюдження зброї

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон

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У четвер в білоруській столиці Мінську розпочалася зустріч радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Попри весь галас навколо вашої поїздки, тут багато позитивного, особливо для Білорусі. Позитивне в тому, що ми весь час з моменту погіршення наших відносин з США пропонували перегорнути цю негарну сторінку і почати наші відносини з нового аркуша», – сказав Лукашенко на початку зустрічі з Болтоном.

Олександр Лукашенко назвав візит американського посадовця історичним і запропонував «по-дружньому» обговорити всі питання відносин Білорусі і США.

Болтон, у свою чергу, заявив, що для американської сторони важливі «питання прав людини, нерозповсюдження зброї».

«Я згоден, що ми повинні бути щирі щодо цих тем і знайдемо спільну мову. Історія не стоїть на місці. Минуло багато часу з моменту розпаду СРСР, геополітична ситуація змінилася і змінюється навіть під час нашої розмови», – сказав Болтон.

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Перед тим, як прибути до Білорусі, Джон Болтон провів переговори з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду щодо «питань безпеки» і висловив підтримку антикорупційним діям нового уряду Молдови. До того, американський посадовець мав дводенний візит в Україні.

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