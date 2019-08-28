УДО попереджає про можливі обмеження в Києві у зв'язку з візитом Болтона

В Управлінні державної охорони України (УДО) звернули увагу жителів і гостей Києва, що 28 і 29 серпня в зв'язку з візитом до країни радника президента США з національної безпеки Джона Болтона можливі «тимчасові незначні обмеження дорожнього руху».



Згідно з оприлюдненим 28 серпня повідомленням, такі обмеження можливі в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах Києва, а також на Бориспільському шосе.



«Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до указу президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, щодо якої здійснюється державна охорона» гарантуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Сполучених Штатів Америки на територій України впродовж візиту 28–29 серпня», – зазначили в прес-службі УДО.



Болтон прибув в Україну 27 серпня. Як повідомив дипломат в інтерв’ю Радіо Свобода, він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.