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07 Серпень 2019, Київ 15:50
Фотогалереї

Фотощоденник Радіо Свобода

Щоденник найкращих фото від сайту Радіо Свобода
Люди спостерігають за вертольотом ВМС України, який пролітає над пляжем біля смт. Сергіївка (Одеська область), 6 серпня 2019 року
1 Люди спостерігають за вертольотом ВМС України, який пролітає над пляжем біля смт. Сергіївка (Одеська область), 6 серпня 2019 року
Українські офіцери Об&#39;єднаного центру контролю та координації та співробітники ОБСЄ спостерігають за тим, як люди проходять через зруйнований міст між підконтрольною Україні територією та територією, яку контролюють гібридні російські збройні формування. Станиця Луганська, 1 серпня 2019 року&nbsp;
2 Українські офіцери Об'єднаного центру контролю та координації та співробітники ОБСЄ спостерігають за тим, як люди проходять через зруйнований міст між підконтрольною Україні територією та територією, яку контролюють гібридні російські збройні формування. Станиця Луганська, 1 серпня 2019 року 
Під час хресної ходи духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси. Київ, 28 липня 2019 року.&nbsp; НА ЦЮ Ж ТЕМУ
3 Під час хресної ходи духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси. Київ, 28 липня 2019 року. 
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Учасники акції з метою нагадати про жертв насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму &laquo;Календарь закроет этот лист...на 15 персон&raquo; у межах кампанії FIND&amp;FREE біля Посольства РФ, Київ, 25 липня 2019 року
4 Учасники акції з метою нагадати про жертв насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму «Календарь закроет этот лист...на 15 персон» у межах кампанії FIND&FREE біля Посольства РФ, Київ, 25 липня 2019 року
Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року.&nbsp; НА ЦЮ Ж ТЕМУ&nbsp;
5 Під час голосування на виборах до Верховної Ради України. Київ, 21 липня 2019 року. 
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Акція &laquo;Люструй мене першим&raquo; біля Офісу президента України. Київ, 12 липня 2019 року. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
6 Акція «Люструй мене першим» біля Офісу президента України. Київ, 12 липня 2019 року.
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і його перший заступник Ірина Геращенко на засіданні парламенту під час ухвалення Виборчого кодексу. Київ, 11 липня 2019 року.&nbsp;БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
7 Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і його перший заступник Ірина Геращенко на засіданні парламенту під час ухвалення Виборчого кодексу. Київ, 11 липня 2019 року. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ
Під час акції &laquo;Ідемо на телеміст!&raquo; під телеканалом NewsOne. Київ, 8 липня 2019 року. БІЛЬШЕ ПРО ЦЕ&nbsp;
8 Під час акції «Ідемо на телеміст!» під телеканалом NewsOne. Київ, 8 липня 2019 року.
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