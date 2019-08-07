2 Українські офіцери Об'єднаного центру контролю та координації та співробітники ОБСЄ спостерігають за тим, як люди проходять через зруйнований міст між підконтрольною Україні територією та територією, яку контролюють гібридні російські збройні формування. Станиця Луганська, 1 серпня 2019 року