20 Прихожани моляться у церкві святого Йосафата УГКЦ в місті Червонограді, де на одній із фресок на тему «Страшний суд» зображений персонаж, в якому більшість людей впізнають російського президента Володимира Путіна. За задумом семи авторів, які розписували стіни у церкві в Червонограді, ними намальований збірний образ грішника-політика, який робить чимало лиха у світі. Червоноград, Львівська область, 6 лютого 2019 року