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14 Березень 2019, Київ 19:33
Фотогалереї
Фотощоденник Радіо Свобода
14 Березень 2019, 19:26
Радіо Свобода
Щоденник найкращих фото від сайту Радіо Свобода
1
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з бійцями полку «Азов» на передовій позиції української армії на Донеччині, 14 березня 2019 року
2
Учасники акції «Президенте, підпиши», під час якої рідні українських політв'язнів та військовополонених вимагали створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при АП, з плакатом та портретом біля будівлі Адміністрації Президента. Київ, 13 березня 2019 року
3
Під час сутичок учасників акції, яку організував «Національний корпус», із правоохоронцями. Київ, 9 березня 2019 року.
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4
Комік і актор Володимир Зеленський під час інтерв’ю агентству AFP відразу після зйомки для серіалу «Слуга народу», де він грає роль президента України Василя Голобородька. Київ, 6 березня 2019 року.
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5
Представники націоналістичних організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» під час пікетування будинку Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Смт Козин, Обухівський район, Київська область, 3 березня 2019 року
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6
Зліва направо: командувач ООС Сергій Наєв, міністр оборони Степан Полторак і президент України Петро Порошенко спілкуються з бійцями у бліндажі, котрий, як повідомляє прес-служба президента, за 1800 метрів від ворожих окопів. Донеччина, 1 березня 2019 року
7
Активісти в російській військовій формі прийшли до ВРУ, де розглядається законопроект про українську мову, в Києві, 28 лютого 2019 року
8
Президент Петро Порошенко під час відвідування есмінеця ВМС США «Дональд Кук», Одеса, 26 лютого 2019 року
9
Уламки цивільного автомобіля після підруву на міні поблизу контрольно-пропускного пункту «Оленівка», що на кордоні буферної зони між угрупованням «ДНР» та Україною. Унаслідок підриву двоє цивільних загинуло, один поранений. Донецька облать, 23 лютого 2019 року
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10
Окупований Крим, 23 лютого 2019 року. Юнаки з військово-патріотичного клубу під час показового виступу на заході, присвяченому російському «Дню захисника Вітчизни» в Євпаторії
11
Справа наліво: президенти України, Польщі та Литви, Петро Порошенко, Анджей Дуда і Даля Ґрібаускайте. Цього дня вони зустрілися з особовим складом спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу «ЛитПолУкрбриг». Люблін, 22 лютого 2019 року.
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12
Фани київського «Динамо» під час футбольного матчу з грецьким «Олімпіакосом». Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь ФК «Динамо» (Київ). Тим самим, київська команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи. Київ, 21 лютого 2019 року
13
Президент Європейської Ради Дональд Туск та президент України Петро Порошенко (на задньому плані) під час вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні біля пам'ятної стели з іменами загиблих, Київ, 19 лютого 2019 року
14
Жінка плаче біля фотографій людей, що загинули на Майдані, під час заходів по вшануванню пам'яті загиблих під час Революції Гідності на алеї Героїв Небесної Сотні, в Києві, 18 лютого 2018 року
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Майдан 18-19 лютого. Це було тут
15
Зустріч ветеранів перед маршем на честь захисників Дебальцевського плацдарму, Київ, 17 лютого 2019 року
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16
Усунута від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун фотографується з учасниками акції на її підтримку біля будівлі Окружного адміністративного суду міста Києва, у Києві, 15 лютого 2019 року
17
Аніматор в костюмі презерватива біля працівників комунальної служби, які чистять сніг у парку Шевченка. 13-го лютого відзначають Міжнародний день презерватива. Люди мали змогу пройти швидке тестування на ВІЛ в мобільному пункті, безкоштовно отримати контрацептиви і інформацію про ВІЛ-інфекцію. Київ, 13 лютого 2019 року
18
Одна з робіт, на якій зображено Тараса Шевченка, з виставки «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» на станції метро Тараса Шевченка, Київ, 10 лютого 2019 року
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19
Президент України Петро Порошенко і народні депутати після голосування у Верховній Раді, яким закріплено в Конституції курс України на ЄС і НАТО. Рішення підтримали 334 парламентарів. Київ, 7 лютого 2018 року
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20
Прихожани моляться у церкві святого Йосафата УГКЦ в місті Червонограді, де на одній із фресок на тему «Страшний суд» зображений персонаж, в якому більшість людей впізнають російського президента Володимира Путіна. За задумом семи авторів, які розписували стіни у церкві в Червонограді, ними намальований збірний образ грішника-політика, який робить чимало лиха у світі. Червоноград, Львівська область, 6 лютого 2019 року
21
Вояк ЗСУ спостерігає за активністю ворога на передовій поблизу селища Троїцьке. Донецька область, лютий 2019 року
22
Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час церемонії інтронізації у Соборі Святої Софії Київської, у Києві, 3 лютого 2019 року
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23
Моделі під час показу колекції на фестивалі Ukrainian Fashion Week. Протягом семи днів на території НКММК «Мистецький Арсенал» відбудуться покази мод від 72 дизайнерів, 50 шоу, 9 презентацій, 3 спеціальних проекти. Київ, 1 лютого 2019 року
24
Учасники смолоскипної ходи з нагоди 101-ї річниці бою під Крутами, Запоріжжя, 29 січня 2019 року
25
Історична реконструкція бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам'яті Героїв Крут. Київ, 27 січня 2019 року
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