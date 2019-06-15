«Просто космос»: Юнацька збірна України стала чемпіоном світу з футболу (огляд соцмереж)

15 червня юнацька збірна України перемогла у чемпіонаті світу з футболу серед гравців віком до 20 років. Українські футболісти перемогли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1. Ця перемога є визначною в історії українського футболу. Адже вона стала найбільшим досягненням на рівні збірних команд. Попередній рекорд встановила збірна України у 2006 році, отримавши місце у чверть фіналі на чемпіонаті у Німеччині.
Як відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші реакції.
Після того, як стало відомо про перемогу української юнацької збірної, у соцмережах одразу почали з’являтися пости з привітаннями.
«Емоції та гордість затуманюють розум»
«Ми – чемпіони світу!»
Деякі користувачі вітали команду у незвичний спосіб, перефразовуючи відому пісню гурту «ТНМК» «Та ти шо»:
«Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все»
Президент України Володимир Зеленський також привітав збірну з перемогою:
До привітань доєднався прем’єр-міністр Володимир Гройсман:
та мер Києва Віталій Кличко:
Національний олімпійський комітет України також привітав чемпіонів світу:
А так радів футбольний клуб «Динамо»:
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у своєму привітанні згадав тренера збірної Олександра Петракова:
«Ви всю країну зробили такою щасливою», – написав у своєму твітері представник України при ООН Володимир Єльченко:
Консул України у Гданську Лев Захарчишин прийшов на матч із сім’єю і особисто привітав команду:
«Сподіваюсь, ніхто з них поки не збирається в політику», – зіронізував юрист Олександр Лємєнов:
У соцмережах також наголошували на тому, що коректно збірну називати юнацькою, а не молодіжною:
Анастасія Домані поділилася враженнями про те, як це – вболівати за команду 7 матчів і нарешті дочекатися перемоги:
На пресконференції чемпіони світу не приховували емоцій:
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