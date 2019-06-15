«Просто космос»: Юнацька збірна України стала чемпіоном світу з футболу (огляд соцмереж)

15 червня юнацька збірна України перемогла у чемпіонаті світу з футболу серед гравців віком до 20 років. Українські футболісти перемогли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1. Ця перемога є визначною в історії українського футболу. Адже вона стала найбільшим досягненням на рівні збірних команд. Попередній рекорд встановила збірна України у 2006 році, отримавши місце у чверть фіналі на чемпіонаті у Німеччині.

Як відреагували соціальні мережі? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

Після того, як стало відомо про перемогу української юнацької збірної, у соцмережах одразу почали з’являтися пости з привітаннями.

«Емоції та гордість затуманюють розум»

«Ми – чемпіони світу!»

Деякі користувачі вітали команду у незвичний спосіб, перефразовуючи відому пісню гурту «ТНМК» «Та ти шо»:

​«Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все»

Президент України Володимир Зеленський також привітав збірну з перемогою:

До привітань доєднався прем’єр-міністр Володимир Гройсман:

та мер Києва Віталій Кличко:

Національний олімпійський комітет України також привітав чемпіонів світу:

А так радів футбольний клуб «Динамо»:

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов у своєму привітанні згадав тренера збірної Олександра Петракова:

​«Ви всю країну зробили такою щасливою», – написав у своєму твітері представник України при ООН Володимир Єльченко:

Консул України у Гданську Лев Захарчишин прийшов на матч із сім’єю і особисто привітав команду:

«Сподіваюсь, ніхто з них поки не збирається в політику», – зіронізував юрист Олександр Лємєнов:

У соцмережах також наголошували на тому, що коректно збірну називати юнацькою, а не молодіжною:

Анастасія Домані поділилася враженнями про те, як це – вболівати за команду 7 матчів і нарешті дочекатися перемоги:

На пресконференції чемпіони світу не приховували емоцій: