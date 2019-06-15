Юнацька збірна України виграла чемпіонат світу з футболу

Юнацька збірна України перемогла у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.

Українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрили корейці, реалізувавши пенальті. На 34-й хвилині динамівець Владислав Супряга зрівняв рахунок, він же вивів українську команду вперед на 53-й хвилині. За хвилину до закінчення основного часу відзначився ще один представник київського «Динамо» Георгій Ціташвілі.

Україна вперше виграє футбольний чемпіонат світу.