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15 Червень 2019, Київ 21:12
Новини | Спорт

Юнацька збірна України виграла чемпіонат світу з футболу

Україна перемогла з рахунком 3:1

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Юнацька збірна України перемогла у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років.

Українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрили корейці, реалізувавши пенальті. На 34-й хвилині динамівець Владислав Супряга зрівняв рахунок, він же вивів українську команду вперед на 53-й хвилині. За хвилину до закінчення основного часу відзначився ще один представник київського «Динамо» Георгій Ціташвілі.

Україна вперше виграє футбольний чемпіонат світу.

/**/ /**/ /**/ Збірна України з футболу U-20
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