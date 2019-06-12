Радіо Свобода Daily: КСУ близько 8 годин розглядав відкриту частину справи щодо указу Зеленського

Розгляд указу Зеленського в КСУ

Конституційний суд України розглянув відкриту частину провадження щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради через відсутність у ній коаліції. Це тривало з перервами близько восьми годин. Тепер судді досліджуватимуть надані матеріали, радитимуться і ухвалюватимуть рішення, але це відбуватиметься непублічно. І як зазначають окремі експерти, на дату парламентських виборів та легітимність їхніх результатів висновки суддів не мали б вплинути.

Депутати, які звернулися до КСУ, вважають, що указ «не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту».

На засіданні був і президент України Володимир Зеленський. Він висловив сподівання на справедливе рішення суду та залишив приміщення. Як все відбувалося, можна подивитися в трансляції, яку вело Радіо Свобода.

Раніше один із авторів подання до КСУ, народний депутат Максим Бурбак, показав на сторінці у Facebook листа від судді Конституційного суду Віктора Кривенка, в якому той повідомив, що провадження у справі відкрили 29 травня. У зв’язку з цим останнім днем, коли суд може винести рішення про конституційність указу Володимира Зеленського, є 29 червня 2019 року.

Філарет скликає собор

Почесний патріарх Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату». Він повідомив про це перед початком форуму «За Українську православну церкву! За Київський патріархат!», передала українська служба BBC.

«Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня», – сказав Філарет.

Він зазначив, що планує скликати помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не Православної церкви України.

«Цей томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту томосу, який нам дали», – зауважив Філарет.

Учасники форуму звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримати Київський патріархат від зазіхань на його права.

Зіркова «молодіжка»

11 червня українська збірна з футболу віком спортсменів до 20 років зіграла у півфіналі молодіжного чемпіонату світу і пройшла до фіналу. І це історичне досягнення, адже до цього часу молодіжній команді «синьо-жовтих» не вдавалося вийти з 1/8 фіналу світової першості. Хто ці хлопці, які пишуть історію? Чому ця «молодіжка» вважається найстабільнішою? Якими ще досягненнями команда Олександра Петракова може похизуватися? Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про вже легендарну U-20!

І на завершення коротко:

Зростання цін у травні 2019 року порівняно з попереднім місяцем склало 0,7%. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2019 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Президент України Володимир Зеленський скасував укази Порошенка №217 та №218 про призначення членами Вищої ради правосуддя Андрія Василенка та Михайла Ісакова.

Президент призначив керівником Служби зовнішньої розвідки депутата від «Батьківщини» Владислава Бухарєва.

Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Омелян повідомив про вихід на ринок України найбільшого в Європі автобусного оператора FlixBus.

Знаходьте час та можливості подорожувати!

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