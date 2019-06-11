Омелян повідомив про вихід на ринок України найбільшого в Європі автобусного оператора

Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі компанія FlixBus 11 червня оголосила про свій вихід на український ринок, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Сьогодні ми вітаємо найбільшого європейського оператора автобусних перевезень – компанію FlixBus. Ця компанія працює за унікальною бізнес-моделлю, яка передбачає партнерство з місцевими перевізниками, а це, у свою чергу, сприятиме розвитку місцевого бізнесу та інфраструктури, яка побудована навколо перевезень – заправки, сервіси з обслуговування автобусів, нові робочі місця», – повідомив Омелян.

Міністр повідомив, що у 2019 році компанія FlixBus планує автобусні перевезення до Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини. Маршрути здійснюватимуть з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова.

«Легкими хабами з’єднання будуть виступати такі міста як Краків, Будапешт, Берлін та Мюнхен. Окрім того, компанією оголошено про старт продажу квитків з Києва за 5 напрямками (Кельн, Росток, Карлсруе, Штутгарт та Відень) за цінами від 5 до 15 євро», – повідомили в Мінінфраструктури.

Компанія FlixBus була заснована в Мюнхені у 2015 році, і працює на понад 2 тисячах напрямків у 29 країнах.