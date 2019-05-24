«Укрзалізниця» про рік новому Бескидському тунелю – пропускна потреба повністю забезпечена

В «Укрзалізниці» підбили підсумки року роботи новозбудованого двоколійного Бескидського тунелю у Карпатах, який з’єднує Україну з країнами ЄС.

«Бескидський тунель повністю забезпечив пропускну потребу V Критського міжнародного транспортного коридору», – заявив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

За його словами, із червня 2018 року через новозбудований тунель у напрямку західних кордонів та зворотно пройшли 10,5 тисяч вантажних поїздів, а вантажообіг в обох напрямках склав майже 2,5 мільярди тонн.

Повідомляється, що серед вантажів, що прямують через тунель на експорт, переважає українська продукція гірничо-видобувної та металургійної промисловості, а також вантажі в контейнерах.

«У першому кварталі 2019 року середньодобова кількість вантажних поїздів, що прямували через Бескидський тунель перегоном Лавочне-Мукачево, майже на 19% перевищує показник першого кварталу 2018 року. За розрахунками, окупність реалізованого проекту припадає на 2042 рік», – повідомили в «Укрзалізниці».

Новий двоколійний Бескидський тунень у Карпатах завдовжки майже 2 кілометри відкрили 24 травня 2018 року. Підземну дорогу будували протягом п’яти роки замість аварійного одноколійного тунелю, що розташований поруч. Бескидський тунель з’єднує Україну з європейськими країнами – Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією.