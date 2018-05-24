Відкрито Бескидський тунель до країн ЄС. Фінансували банки Європи і Україна

Від сьогодні Україна пропускатиме удвічі більше вантажних потягів у Європу, аніж це було раніше. Відкрито Бескидський тунель, який залізничним сполученням з’єднує Україну з європейськими країнами – Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією. Його довжина майже 2 кілометри. Будівництво тривало близько 5 років.

​Бескидський тунель має важливіше значення, аніж кримський міст. Адже з’єднує Україну з країнами Європи, а міст веде в один бік – на півострів, зауважив Радіо Свобода представник австрійської інженерної фірми, яка наглядала за будівництвом і використанням грошей, Олександр Попох. А ще тунель значно складніше будувати, аніж міст.

Підземна частина залізничної магістралі частково проходить по території Львівської та Закарпатської областей. Будівництво тривало майже п’ять років, хоча про потребу нового тунелю говорили з 1994 року. Адже старий, що розташований поруч, збудований австрійською владою наприкінці ХІХ століття, був пошкоджений у радянський час і вже роками перебував в аварійному стані. Вантажні потяги простоювали на залізничних станціях, очікуючи своєї черги на проїзд одноколійним тунелем. А взимку колійникам доводилось зупиняти рух потягів на довший час, щоб всередині тунелю вирубати лід, який тоннами намерзав протягом ночі. Це було причиною того, що чимало компаній, які хотіли здійснювати перевезення через тунель, відмовлялись від співпраці з «Укрзалізницею». Новий тунель має два залізничних полотна і це пришвидшить швидкість руху одразу у двох напрямках.

Зараз пропускна спроможність вантажних потягів збільшиться удвічі

«Новий тунель з’єднує п’ять країн, належить до 5-го європейського транспортного коридору, що тягнеться з Італії до України, від італійського міста Трієст до Києва. Старий тунель за добу пропускав лише 44 пари потягів, а зараз пропускна спроможність вантажних потягів збільшиться удвічі. Жоден із них вже не простоюватиме на станціях, а бувало, що й до Стрия тягнулись, а це означає, що зекономимо паливо, електроенергію, зменшиться вартість перевезень», – каже головний інженер із будівництва Бескидського тунелю Володимир Харлан.

Фінансували банки Європи і Україна

Вперше за роки незалежності збудували такий великий проект. На будівництво тунелю використали понад 140 тонн вибухівки, близько 50 тисяч кубометрів бетону, 7 тисяч тонн металу. Фінансування відбувалося з різних джерел – кредит у розмірі 40 мільйонів євро надав Європейський банк реконструкції і розвитку (половину цієї суми «Укрзалізниця» вже повернула, починаючи від 2006 року), 55 мільйонів євро – Європейський інвестиційний банк і 850 мільйонів гривень профінансовано Україною.

Тунель збудували за європейськими стандартами, він обладнаний відеокамерами, сучасними пожежними системами.

Україна стає надійним транзитним партнером Європи у вантажних перевезеннях

«60% експортного потоку, який перевозиться залізницею, йде через Бескидський тунель. Старий був аварійний і будь-якої миті міг зачинитись, створивши колапс. Кожен рік залізниця перевозить на 20% більше вантажу у напрямку Європи, аніж у попередній рік. Україна стає надійним транзитним партнером Європи у вантажних перевезеннях», – наголосив під час відкриття президент Петро Порошенко.

На сьогодні Україна експортує в європейські країни переважно залізну руду, деревину, зерно. Перший вантажний потяг через новий тунель вирушив із Львівщини в Словаччину з рудою.

Завдяки новому тунелю збільшиться надходження до бюджету, буде створено нові робочі місця

«Для Львівської області важливо стати «сухим портом». Очікуємо, що вже через місяць відчуємо, що завдяки новому тунелю збільшиться надходження до бюджету, буде створено нові робочі місця», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Хоча місцеві мешканці трішки жалкували, що так швидко завершилось будівництво, бо чоловіки мали добре оплачувану роботу. Вже від 25 травня через новий Бескидський тунель пропускатимуть не лише вантажні, але й пасажирські потяги.