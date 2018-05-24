Відкриття Бескидського тунелю – наживо із Закарпаття

На Закарпатті у ці хвилини відкривають Бескидський залізничний тунель, який має з’єднати Україну з ЄС, забезпечивши швидкий і безпечний шлях для транзиту поїздів.

Бескидський тунель проклали за 30 метрів від діючого, одноколійного, що з’єднує Закарпатську та Львівську область та експлуатується вже 129 років. За попередніми планами, довжина тунелю має скласти 1822 метри (або 1764 метри без порталів). Новий тунель є другим в Україні за протяжністю в Україні після Лутугинського, що на Луганщині.

Одне з наймасштабніших будівництв у сучасній Україні розпочалося у 2013 році. Вартість проекту – 102 мільйони євро. Кошти виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку і частково «Укрзалізниця», яка є замовником робіт.