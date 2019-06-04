«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 26 літніх поїздів до моря

«Укрзалізниця» повідомила про призначення ще чотирьох літніх поїздів у напрямку півдня України, збільшивши їхню кількість до 26-ти.

«Новопризначені поїзди курсуватимуть до Херсона, Новоолексіївки, Одеси та Генічеська. На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках», – йдеться в повідомленні.

Крім того, через можливий підвищений попит на перевезення у вихідні дні – Трійцю та День Конституції, у відомстві почали роботу з призначення додаткових поїздів на цей період.

«Призначено поїзд № 191/192 Київ – Львів на 17 червня, № 237 Київ – Дніпро на 14, 17, 27 та 30 червня», – вказали у залізничному відомстві.

Свято Трійці святкують 16 червня, День Конституції України – 28-го.