В Україні уповільнилася інфляція – Держстат

Зростання цін у травні 2019 року порівняно з попереднім місяцем склало 0,7%. Це на 0,3% менше, ніж у квітні 2019 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Від початку року ціни в Україні виросли на 4,2%, порівняно з травнем 2018 року на 9,6%.

У травні найбільше виросли ціни на фрукти — на 11,9%, ціни на овочі зросли на 1%. Зростання цін на овочі в квітні спричинило зростання індексу інфляції.

«На 0,7-1,7% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, цукор, овочі, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби. Водночас на 15,3% подешевшали яйця, на 2,5-0,2% — сало, молоко, рис, сири, сметана», – ідеться в експрес-аналізі Держстату.

За підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла п’ятирічного мінімуму і становила 9,8%.