НБУ: інфляція до 2020 року знизиться до 5%

Національний банк України вважає, що інфляція в Україні продовжить знижуватися відповідно до попереднього прогнозу регулятора і наближатиметься до цілі 5% (плюс-мінус 1%), якої досягне у 2020 році. Про це НБУ повідомляє 10 травня в коментарі щодо рівня інфляції в квітні 2019 року.

«У квітні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 8,8% (8,6% – у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Фактичний показник інфляції дещо перевищив траєкторію прогнозу, опубліковану в «Інфляційному звіті» (квітень 2019 року). Це було зумовлено дією тимчасових факторів, зокрема перебоями поставок нафтопродуктів з Білорусі і анонсованими РФ обмеженнями на експорт енергетичних товарів в Україну, а також виникненням ажіотажного попиту на окремі сирі продукти харчування внаслідок їх обмеженої пропозиції. Натомість базова інфляція знизилася відчутніше за прогноз, зокрема, під впливом жорсткої монетарної політики Національного банку», – ідеться в повідомленні.

8 травня Національний банк України заявив, що продовжить поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання. «Споживча інфляція скоротилася з 43,3% на кінець 2015 року до 9,8% на кінець 2018 року», – відзначив регулятор у звіті про запровадження заходів захисту, підготовленого відповідно до вимог Закону України «Про валюту і валютні операції».