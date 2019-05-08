НБУ анонсує скасування всіх обмежень на валютному ринку

Національний банк України продовжить поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання. Про це йдеться в оприлюдненому 8 травня звіті Національного банку про запровадження заходів захисту, підготовленого відповідно до вимог Закону України «Про валюту і валютні операції».

Регулятор відзначає, що обмеження, які досі зберігаються на валютному ринку, були введені до 2016 року.

Цьому передували, «накопичення суттєвих макроекономічних дисбалансів упродовж 2010‒2013 років, зокрема, через підтримку фіксованого курсу гривні за рахунок міжнародних резервів в умовах стрімкого зростання зовнішнього боргу і значного перевищення імпорту над експортом»; «анексія Росією Криму та розгортання воєнного конфлікту на Сході у 2014–2015 роках, що призвело до руйнування економічних зв’язків із непідконтрольними територіями і значних втрат ВВП»; «запровадження торговельних обмежень з боку РФ».

«Ці події стали причиною кількох хвиль значної девальвації гривні з одночасним підвищенням попиту на іноземну валюту і поглибленням її дефіциту впродовж 2014–2015 років. Для відновлення макрофінансової стабільності Національний банк розширив перелік заходів захисту на валютному ринку, спрямованих на запобігання відпливу капіталу, стабілізацію попиту на іноземну валюту і валютних надходжень. Запровадження цих заходів дало змогу відновити економічний розвиток держави. Упродовж 2016‒2018 років ВВП України стійко зростав. Споживча інфляція скоротилася з 43,3% на кінець 2015 року до 9,8% на кінець 2018 року. Міжнародні резерви за цей період суттєво зросли і утримуються на рівні понад 20 мільярдів доларів США», – вказує НБУ.

Українська гривня 7 травня продовжила посилення щодо долара США, офіційний курс НБУ на 10 травня став рекордним у 2019 році – 26 гривень 25 копійок за долар. Це на шість копійок менше від рівня 26 гривень 31 копійка, встановленого 12 березня.

Національна валюта впритул наблизилася до річного максимуму. Наступні орієнтири – 26 гривень 23 копійки (це офіційний курс на 9 липня 2018 року), 26 гривень 19 копійок (25 червня 2018 року) та 26 гривень 11 копійок (21 травня 2018 року).