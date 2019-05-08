Гривня встановила рекорд 2019 року

Українська гривня 7 травня продовжила посилення щодо долара США, офіційний курс НБУ на 10 травня став рекордним у 2019 році – 26 гривень 25 копійок за долар. Це на шість копійок менше від рівня 26 гривень 31 копійка, встановленого 12 березня.

Національна валюта впритул наблизилася до річного максимуму. Наступні орієнтири – 26 гривень 23 копійки (це офіційний курс на 9 липня 2018 року), 26 гривень 19 копійок (25 червня 2018 року) та 26 гривень 11 копійок (21 травня 2018 року).

«Торги по долару активні від самого початку сесії. Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів при перевищенні пропозиції над попитом. НБУ вийшов в «анонімному» форматі через Matching із викупом долара по 26,26 – 26,27 гривні. Купив поки свої стандартні 20 мільйони доларів», – інформував у розпал торгів на міжбанківському валютному ринку профільний сайт «Мінфін».

До завершення торгів на міжбанку котирування встановилися на рівні 26 гривень 20 – 23,5 копійки за долар.

Аналітики називають серед причин посилення гривні розміщення цього тижня Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики. Для купівлі номінованих у гривні цінних паперів нерезиденти виходять на ринок із пропозицією валюти.