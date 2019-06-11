Юнацька збірна України вперше в історії виходить до фіналу чемпіонату світу

Юнацька збірна України з футболу вперше в історії виходить до фіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років, який проходить у Польщі.

Українські юніори перемогли італійців з рахунком 1:0. Єдиний забитий м’яч на рахунку Сергія Булеца.

У доданий час італійцям вдалося зрівняти рахунок, але після перегляду відеоповтору суддя відмінив взяття воріт через порушення з боку футболіста збірної Італії.

Наразі Україна лишилася єдиною командою на турнірі, яка не зазнала жодної поразки, лише раз зігравши внічию.

У історичному для себе фіналі 15 червня в Лодзі Україна зіграє з переможцем матчу між Еквадором та Південною Кореєю, який буде зіграно пізніше 11 червня.