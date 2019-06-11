Легкого футболу сьогодні немає – Шевченко про перемогу над Люксембургом

Фізичний стан футболістів збірної України завадив їм показати свої максимальні можливості в другому за три дні матчі відбірного турніру чемпіонату Європи проти команди Люксембургу. Про це у Львові після матчу заявив в ефірі телеканалу «Футбол-1» головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко.

«Я розумію стан хлопців, мені складно тут щось вимагати. За реакцією стадіону я зауважив, що вболівальники були задоволені. Футболу легкого сьогодні немає. Рівень таких ігор – дуже високий. Ми з повагою поставилися до Люксембургу. Так, могли забити більше, але найголовніше ми зробили – перемогли», – сказав тренер.

«Ми заробили три очки, це було наше головне завдання. Претензій до гравців немає жодних, треба доопрацювати реалізацію», – додав Андрій Шевченко.

Після важкої перемоги над люксембуржцями (1:0) збірна України з 10 очками після чотирьох ігор закріпилася на першому місці в групі В. По чотири очки мають команди Люксембургу (4 матчі) та Сербії (3 матчі). Португальці набрали два очки в двох матчах, литовці – одне в трьох.

10 червня водночас із поєдинком Україна – Люксембург відбувся матч Сербія – Литва, в якому господарі розгромили гостей 4:1. Свій наступний поєдинок відбору Євро-2020 українці проведуть 7 вересня на виїзді проти команди Литви. Того ж дня серби прийматимуть португальців.