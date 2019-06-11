Зіркова «молодіжка»: 6 фактів про історичне досягнення України у футболі

Сьогодні, 11 червня, українська збірна з футболу віком спортсменів до 20 років зіграє у півфіналі молодіжного чемпіонату світу. І це історичне досягнення, адже до цього часу молодіжній команді «синьо-жовтих» не вдавалося вийти з 1/8 фіналу світової першості. Хто ці хлопці, які пишуть історію? Чому ця «молодіжка» вважається найстабільнішою? Якими ще досягненнями команда Олександра Петракова може похизуватися? Радіо Свобода знайшло найцікавіші факти про вже легендарну U-20!

Факт 1. Усі «вікові» турніри долали разом

Українська команда з футболістами 1999 року народження по-справжньому особлива – вона виступала у фінальних турнірах чемпіонатів Європи у двох вікових категоріях – до 17, до 19 років.

У першому етапі кваліфікації Євро-2016 (U-17) збірна України жодного разу не поступилася суперникам. А ось у фінальному турнірі, навпаки, не змогли виграти хоча б один раз.

На Євро-2019 (U-19) команда не змогла пробитися до фіналу – Португалія рознесла з рахунком 0:5. Але перепустка на світову першість U-20 була у «синьо-жовтих» у кишені.

Цікаво, що на молодіжний чемпіонат світу за всю історію незалежності України пробилися лише чотири команди.​

Факт 2. Історичний виступ

На молодіжному чемпіонаті світу грали збірні України у 2001, 2005, 2015 та 2019 роках, проте лише зараз у Польщі «синьо-жовтим» вдалося пробитися далі від 1/8 фіналу.

Так, у 2001 році Україну зупинив Парагвай (1:2), у 2005 році з мінімальним рахунком «синьо-жовті» поступилися команді Нігерії (1:0), а у 2015-му українські футболісти зіграли внічию з однолітками з Сенегалу (1:1), проте поступилися у серії пенальті (1:3). І ось нарешті команда Олександра Петракова подолала це «прокляття 1/8». За путівку до чвертьфіналу українська збірна боролася з Панамою (4:1), а на шляху до 1/2 фіналу забила один гол у ворота Колумбії.

Факт 3. Найкращий матч турніру

На чемпіонаті світу-2019 найрезультативнішим матчем видалась зустріч проти Панами. «Синьо-жовті» виграли з рахунком 4:1. Голами відзначилися Денис Попов, Сергій Булеца та дублем – Данило Сікан.

Щоправда, цьогорічній збірній ще не вдалося побити рекорд команди у 2015 році, коли «синьо-жовті» перемогли збірну Мьянми «в суху» – 0:6.

Факт 4. Головний бомбардир України на турнірі

Чотири м'ячі у ворота суперника забив футболіст «Маріуполя» Данило Сікан. Цікаво, що в дитинстві хлопцю було заборонено займатися спортом через проблеми з серцем, про це гравець молодіжної збірної розповів «UA: Cпорт». І замість футболу в житті Данила були танці – шість років він займався ними професіонально. Тепер же він – найкращий бомбардир «синьо-жовтих» на турнірі. Але на п'яти вже наступає Денис Попов – три м'ячі.

Факт 5. Тренер, який «створив» історичну команду

Для Олександра Петракова це вже не перший світовий чемпіонат U-20. Саме він у 2015 році разом з «синьо-жовтими» пробився до 1/8, де фортуна посміхнулася команді з Сенегалу, а не українцям. За результатами пенальті путівку до чвертьфіналу отримали суперники команди Петракова.

А ось цьогорічний склад молодіжної збірної вже показав, що з цим тренером готові боротися до останнього. На Євро-2019 вийшли до півфіналу, хоча ніхто не очікував, що вони зможуть подолати груповий відбір. Тепер підкорюють світову першість. Сам Петраков зазначає, що з часів Євро команда стала більш відповідальною та дисциплінованою.

Факт 6. Зірковий воротар

Про трансфер Андрія Луніна із луганської «Зорі» у мадридський «Реал» минулого року казали всі фанати футболу. Зараз українець як орендований гравець виступає в іспанському «Леганесі» і продовжує демонструвати свою техніку та професіоналізм. Тож не дивно, що на молодіжній першості Лунін – перший номер України у воротах. Щоправда, останній тиждень український голкіпер став справжнім футбольним «перекотиполем». Спочатку його викликали до національної збірної – і він покинув розташування «молодіжки», пропустив чвертьфінальний матч U-20, – а потім тренер збірної України Андрій Шевченко все ж таки відпустив хлопця знову на світову першість.

Замість P.S. Настрій команди

На прес-конференції головний тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков зазначив, що хоча Італія – і сильний суперник, але Україна готова боротися.

«Ми разом виступали на першості Європи. Ми спеціально залишилися після півфіналу й бачили їхній фінальний поєдинок із португальцями. Чесно кажучи, і гравці, і тренерський штаб по-футбольному позаздрили італійцям. Нам дуже хотілося взяти участь у фінальному матчі. Тому ми зробимо все можливе, щоб у фіналі вже італійці дивилися на нас із трибун», – заявив Олександр Петраков.

Отже, сьогодні буде важкий поєдинок 1/2 фіналу світової першості між юнацькими збірними України та Італії.

Матч розпочнеться о 18:30.

Хочете бачити більше новин зі світу спорту? Підписуйтесь на наш канал у Telegram – t.me/sportinukraine