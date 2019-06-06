Все, що треба знати про збірну України на ІІ Європейських іграх

Україна готується до участі в ІІ Європейських іграх, що розпочнуться 21 червня у Мінську (Білорусь). У іграх братимуть участь майже 4 тисячі спортсменів із 50 країн. Українська команда уже отримала 198 ліцензій і незабаром оголосять її остаточний склад . Чи зможе «синьо-жовта» команда повторити результат І Європейських ігор у 2015 році та потрапити до топ-6 країн за кількістю нагород? Які види спорту можуть стати медальними для «синьо-жовтих»? І хто з українських спортсменів має шанс здобути такі важливі ліцензійні бали на Олімпійські ігри – 2020? Радіо Свобода підготувало «шпаргалку» для спортивних вболівальників і зібрало всі цікаві факти про головні старти червня та про команду, яка виступатиме під синьо-жовтим прапором.​ Європейські ігри – це не лише перемога на континентальному рівні, але й шанс здобути такі важливі бали для ліцензії на Олімпійські ігри у 2020 році. Змагання з бадмінтону, велоспорту, дзюдо, карате, стрільби кульової та стендової, настільного тенісу стануть кваліфікаційними до Токіо-2020. Як виступали українці на І Європейських іграх? Українська збірна у 2015 році в Баку здобула 46 нагород: 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових. Тож «синьо-жовті» посіли 6-те місце з 50 найсильніших команд Європи за кількістю нагород. Найбільше золотих нагород вибороли українці у фехтуванні та спортивній гімнастиці – по дві. До речі, двічі чемпіоном Європейських ігор став Олег Верняєв. А представники дзюдо доклали в кошик української команди найбільшу кількість нагород в цілому – 6 (золоту, срібну та 4 бронзових)

Які шанси збірної України на ІІ Європейських іграх у Мінську? Бадмінтон 7 ліцензій вибороли українські бадмінтоністи. При чому чоловічий тандем Гліб Бекетов та Михайло Махновський, який виступатиме у парній категорії, вскочив «у останній потяг». Вони обійшли своїх суперників у боротьбі за путівку на Європейські ігри усього на 20 очок. «Пощастило», – сміються хлопці. І запевняють, що на Іграх боротимуться на максимум. У одиночній категорії українські вболівальники розраховують на досвід Марії Улітіної та Артема Почтарьова, для яких це вже будуть другі Європейські ігри, а головне – хто за ці 4 роки між Іграми встиг покращити свій рівень та на європейських чемпіонатах заявити про себе. Також Україна буде представлена у парній категорії серед жінок (Єлизавета Жарка та Марина Ільїнська), серед чоловіків (Гліб Бекетов та Михайло Махновський) та змішаній категорії. Змагання з бадмінтону розпочинаються 24 червня. Баскетбол 3х3 На Іграх у 2015 році жіноча команда здобула «срібну» нагороду. Тоді медаль у кошик «синьо-жовтих» вибороли Христина Мацько, Вікторія Позюк, Ганна Зарицька та Ольга Мазниченко. Тепер склад оновлено і як зіграють українські команди у цьому році поки важко прогнозувати. Бо одразу кілька важливих стартів для всіх європейських баскетболістів збіглися у часі.

«18 травня стартує Кубок світу в Амстердамі, після Європейських ігор у Києві відбіркові на Європи, а крім того, починається Євробаскет – а це відбір на кваліфікаційний турнір, який дозволяє відібратися на Олімпіаду-2020. Дуже багато змагань і зараз важливо зрозуміти хто і де яким складом буде виступати. Можливо, що на Європейські ігри поїде неоптимальний український склад, але в такій же ситуації всі інші країни. Тому вважаю, що у нас дуже високий потенціал і ми можемо поборотися за нагороди», – каже журналіст газети «Сьогодні» Олена Павлова.. Змагання з баскетболу розпочинаються 21 червня.

Бокс В української збірної новий головний тренер Леонід Лоївський. Для нього це дебютні Ігри, а отже і уваги до коуча більше, і відповідальність на спортсменах відчутна. У Баку-2015 українці здобули п'ять нагород із боксу – 1 срібну та 4 бронзові. На ІІ Європейських Україна може вибороти точно не менше нагород, але в першу чергу чекаємо на «золото» від Олександра Хижняка. «Сашко – чемпіон світу. Його називають другим Усиком та Ломаченком. У нього такий рівень, що він може бути «золотим» боксером. Крім того, ми відштовхуємося від результатів чемпіонату Європи, який був в Україні. Думаю, ми можемо взяти 4-5 нагород. Крім Хижняка, має проявити себе Микола Буценко. Він – віце-чемпіон Європи та бронзовий призер світу. Він дуже досвідчений боксер. Віктор Вихрист, Юрій Шестак – добре підготовлені хлопці. У нас їде оптимальний склад і їде лише за нагородами», – каже Олена Павлова. Крім того, не варто забувати, що зазвичай українцям «щастить» на суддівські помилки. Проте цього року можна сподіватися на вірні результати, адже досі під питанням: чи буде бокс в програмі Олімпійських ігор- 2020 року, тому організаторам просто необхідно провести все на вищому рівні, щоб не було претензій. Змагання з боксу розпочинаються 21 червня

​Боротьба вільна, греко-римська та жіноча Чергова проблема з розкладом і у боротьбі. Там восени відбудеться чемпіонат світу, де і розігруватимуться олімпійські ліцензії. Тому є вірогідність, що саме на цей турнір готуватимуться найсильніший склад української збірної, каже шеф-редактор iSport.ua Віталій Володько. «У вільній боротьбі, яка переживає невелику кризу, навіть одна медаль буде досягненням. Це єдиний вид боротьби, де українці навіть не завоювали повне представництво на Європейських іграх. Головна надія буде на бронзового призера чемпіонату Європи в цьому році, представника категорії до 125 кілограм Олександра Хоцянівського. Завдяки тому, що йому не потрібно «ганяти вагу», він може виступити і на чемпіонаті Європи, і на Європейських іграх, і потім готуватися до чемпіонату світу. В інших категоріях також можливі медалі, але швидше завдяки чомусь – удачі, успішному жеребом і т.п», – каже спортивний журналіст.

Що стостується греко-римської боротьби, то тут сподівання на Жана Беленюка, який вже вигравав «срібло» на Іграх. Наразі відомо, що право представляти Україну на Європейських іграх на Київському міжнародному турнірі завоювала молодь – Артур Політаєв, Семен Новіков та Микола Кучмій. «Ось на кого треба сподіватися стосовно медалей, так це на жіночу збірну. Під керівництвом Володимира Євонова команда зараз показує відмінні результати і на квітневому чемпіонаті Європи стала першою в командному заліку. Фактично кожна представниця України буде в числі головних претендентів на медалі вищого ґатунку, особливо це стосується Оксани Лівач і Юлії Ткач, які є одними з лідерів в своїх категоріях у світовій боротьбі», – каже Віталій Володько.

Змагання з боротьби розпочинаються 25 червня Велоспорт Любов Басова та Олена Старикова – головні надії на нагороди у велотреку. Старикова у 2019 році стала віце-чемпіонкою світу, а отже негірший результат може показати і на Європейських іграх. Серед чоловіків можна чекати на медаль від Романа Гладиша, який у 2018 році став чемпіоном Європи у індивідуальній гонці. У велошосе головна українська зірка – це Ганна Соловей, яка вже виборювала «срібло» на минулих Європейських іграх.

​Змагання з шосе розпочинаються 22 червня, а на треку – 27 червня. Веслування на байдарках і каное Новий головний тренер, нові дисципліни і нові обличчя. Для дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана це буде дебют, як наставника на Іграх. Але команда їде цікава та амбіційна. Якщо на перших Європейських іграх веслувальники здобули лише одну нагороду – бронза у Марії Повх та Анастасії Тодурової, то цього разу кількість медалей має збільшитися. По-перше, та ж Повх, але вже у тандемі з Людмилою Кукліновською може покращити результат чотирірічної давнини. По-друге, цікава двійка-каное на дистанції 500 метрів. Це Людмила Лузан та Анастасія Четверікова, які на останньому Кубку світу фінішували третіми, ще й з кращим часовим показником в історії українського веслування. По-третє, є очікування на ефективний виступ байдарочниці Інни Грищун та приголомшливе повернення Олега Кухарика, який останнім часом не радував вболівальників перемогами і має взяти реванш за всі ті змагання.

​Змагання з веслування на байдарках і каное розпочинаються 25 червня Гімнастика спортивна Ось від кого 100% чекають нагород так це від спортивних гімнастів. Чоловіча команда ще у Баку показала, що вона – номер один. Два «золота» Олега Верняєва у індивідуальному багатоборстві та опорному стрибку, а крім того, «срібло» у командній першості (Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Микита Єрмак). У цьому році трійка чоловіків дещо змінена, крім титулованих Верняєва та Радівілова під синьо-жовтим прапором виступить Петро Пахнюк, який на чемпіонаті Європи – 2019 року здобув «срібло» у вправах на паралельних брусах. Тож до Мінську їде дуже сильна чоловіча команда.

Зазвичай, без нагород повертається жіноча команда зі спортивної гімнастики, але у 2019 році віриться, що ця тенденція нарешті завершиться. Анастасія Бачинська на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх показала третій результат у вільних вправах та абсолютній першості. Діана Варинська у минулому сезоні стала переможницею загального заліку етапів Кубка світу у вправах на колоді. А Ангеліна Радівілова у травні продемонструвала високий рівень підготовки – здобула три нагороди («золото» у вправах на колоді, два «срібла» в опорному стрибку та вільних вправах) на етапі Кубку світу в Хорватії.

​Змагання зі спортивної гімнастики розпочнуться 27 червня Гімнастика художня Українські грації зазвичай одні з головних надій вболівальників на нагороди на будь-яких Іграх. У Баку-2015 саме художні гімнастки здобули 3 срібні та 1 бронзову нагороду. Але дві нагороди з чотирьох були завойовані Ганною Різатдіновою, яка вже завершила спортивну кар'єру. Оновився склад і «груповичок». Проте шанси на нагороди у художній гімнастиці є, вважає Катерина Макаревська – журналіст газети «Сьогодні». На думку експерта, в плані хореографії українські грації завжди були серед лідерів, а новий склад ще й «вимуштрували технічно». Тому «пободатися» з лідерами Болгарії, Росії буде важко, але якщо вони припустяться помилок, то можливо. Також серед головних суперниць команда з Італії і господарі турніру – Білорусь.

«В індивідуальних же змаганнях ротація на подіумі більш значна. Так, росіянки майже завжди перші, але загалом у призах на етапах Кубка світу в цьому сезоні опинялося близько двадцяти гімнасток! У Мінську їх буде всього 12. Рівень тих, хто претендує на топ-6, які будуть змагатися у фіналах Європейських ігор, майже однаковий. До того ж вправи сьогодні настільки насичені різноманітною роботою з предметом, що гімнастки більше ризикують і більше помиляються: в однієї випала булава або зав’язався вузол на стрічці, і все – її замінила на п’єдесталі інша, не менш сильна, спортсменка. Особливо якщо це фінали в окремих видах, а не багатоборство, де сумуються чотири виступи. Наша Влада Нікольченко може застрибнути на подіум якраз у кількох фіналах. У багатоборстві буде складніше», – каже Катерина. Що стосується змін правил, то на цих Іграх зменшується кількість учасниць. У групах можуть бути заявлені лише 5 гімнасток, раніше було 6, бо одна запасна, але й виходів на килим буде менше – два замість чотирьох. Також в індивідуальних змаганнях може виступати одна представниця. Змагання з художньої гімнастики розпочнуться 22 червня Дзюдо На Європейських іграх у Баку дзюдоїсти здобули 6 нагород, 1 з яких була золота. Цього року перше місце чекають від Дар'ї Білодід. У минулому році на світовій першості українка перемогла на той час чинну чемпіонку Фуну Тонакі і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Крім того, Білодід здобула першу золоту нагороду світової першості в історії українського жіночого дзюдо та другу загалом, до цього часу в активі «синьо-жовтих» була перемога Георгія Зантарая у 2009 році.

​Також на п'єдесталі спортивні експерти бачать Яківа Хаммо та Георгія Зантараю. Змагання з дзюдо розпочнуться 22 червня 6 cпортсменів представлятимуть Україну в карате – Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Катерина Крива, Ганна Мельник, Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна. По-перше, на цих Іграх карате вже визнано олімпійським видом спорту. І враховуючи, що досі немає інформації чи буде цей вид на Олімпіаді – 2024, усі зацікавлені, щоб все пройшло чесно та яскраво. А отже є сенс чекати дійсно видовищні зустрічі. По-друге, українська команда їде дуже сильним складом. І цікавими будуть два реванші – Катерина Крива на минулих Іграх зупинилася за крок від нагороди, тепер має шанс покращити цей результат, а Горуна вже виступав на ЄІ, проте інший – Ярослав. Тож тепер Станіслав може виступити, як-то кажуть за себе і за брата. Тим більше, що саме від Горуни – «хлопця козацького роду» – і чекають в першу чергу нагороди.

«Для каратистів турнір буде визначний. На Європейських іграх, я переконаний, буде викладатися на повну Аніта Серьогіна, яка зараз не найвищі позиції має в олімпійському ліцензійному відборі, але має високий рівень майстерності, амбіції. Вона – призерка чемпіонату світу, Всесвітніх Ігор, чемпіонатів Європи. Варто розраховувати на самовіддачу Анжеліки Терлюги, яка дуже близька до того, щоб здобути олімпійську ліцензію. Й звичайно чекаємо перемоги від Станіслава Горуну, який один з лідерів світового рейтингу, і Валерія Чеботара – срібний призер чемпіонату світу, який через травм пропустив кілька важливих турнірів. Всі битимуться за найвищі нагороди», – каже спортивний коментатор та генеральний продюсер телеканалу XSPORT Дмитро Лазуткін. Змагання з карате розпочинаються 29 червня Легка атлетика Новий формат змагань з легкої атлетики чекає на всіх вболівальників у Мінську. Якщо раніше у кожній дисципліні були призери, то зараз за кожен виступ спортсмен отримує бали, які й додаються у кошик збірної. Отже, легкоатлети змагатимуться у дев'яти видах: біг на 100 метрів серед чоловіків та жінок, бар’єрний біг серед жінок та чоловіків (100 та 110 метрів відповідно), метання списа (жінки), стрибки у довжину (жінки) та у висоту (чоловіки), змішана естафета 4х400 метрів та змішана комбінована естафета переслідування (800м – 600м – 400м – 200м). Незвично, але й цікаво.

«Цей сезон особливий. Зазвичай чемпіонат світу або Європи – головний старт сезону – проводився наприкінці серпня-початку вересня, а зараз проводиться кінець вересня-середина жовтня. Якщо раніше провідні атлети розпочинали сезон на початку травня, то в цьому році лише зараз вони починають розкачуватися. І через це багато хто змінив сам принцип підготовки до сезону. Ми веземо тих атлетів, які хочуть там виступати, і які на той момент будуть у формі. Я думаю, що багато хто з них хоче виконати нормативи олімпійські, тому всі збірні все ж таки будуть представлені оптимальними складами. Впевнений, що виступимо гідно, але щось прогнозувати саме про гатунок нагороди важко», – каже журналіст телеканалу «Київ» Олександр Даниленко.

Змагання з легкої атлетики розпочинаються 23 червня Настільний теніс. У 2015 році Коу Лей зміг виборов бронзову нагороду на І Європейських іграх. Тож українські вболівальники сподіваються, що у настільному тенісі буде також хоча б одна нагорода. Чи зможе Коу Лей покращити свій результат? Змагання з настільного тенісу розпочинаються 22 червня Неолімпійські види: пляжний футбол, самбо та спортивна акробатика Зі 198 ліцензій, які вибороли спортсмени на Європейські ігри, 32 у неолімпійців. У трьох видах будуть представлені українці – самбо, пляжний футбол та спортивна акробатика і в кожному з них «синьо-жовті» можуть вибороти нагороду, каже президент Спортивного Комітету України Ілля Шевляк.

​«Команда дуже потужна, тут призери та переможці чемпіонатів Європи та світу. У збірній самбо дуже сильна Олена Сайко, яка здобула «срібло» на Європейських іграх в Баку. В минулому році вона була бронзовою призеркою чемпіонату Європу. Також у нас є чемпіонки світу – Наталія Смаль та Анастасія Шевченко. Не можна забувати і про Анастасію Сапсай, яка була першою на континентальному чемпіонаті. Акробатика так само призери чемпіонатів Європи минулого року – і змішана пара, і жіноча група сильні. Насправді віриться, що неолімпійці гідно виступлять та допоможуть усій українській команді здобути велику кількість нагород», – каже Ілля Шевляк. Змагання з пляжного футболу розпочинаються 25 червня, самбо – 22 червня, спортивна акробатика – 22 червня

Стрибки на батуті Всесвітні ігри – 2017 року довели, що Україна у стрибках на батуті може не лише боротися за місця в топовій п'ятірці, але й виривати перемогу. Головне – чисто відпрацювати свою програму. Тому що навіть найкраща за елементами програми може бути провальною, якщо зробити бодай одну помилку. Всесвітні ігри стали прикладом, як зібратися з силами та відстрибати, коли в тебе ніхто не вірить. Тоді українці повернулися із золотою (Наталія Москвіна та Світлана Малькова) та срібною нагородами (Микола Просторов та Дмитро Бєдєвкін). Європейські ігри також мають завершитися для українських стрибунів перемогами. Змагання зі стрибків на батуті розпочинаються 24 червня Стрільба з луку у 2015 році була багатою на нагороди – «золото» в командній першості серед чоловіків, «бронза» у змішаному змаганні та «бронза» у командній першості серед жінок. На ігри у Мінську українські лучники вибороли лише 4 ліцензії, тож нагород може бути і менше, але їхній гатунок може бути й вищим. Змагання зі стрільби з луку розпочинаються 21 червня Кульова та стендова стрільба Ігри в Баку не принесли жодної нагороди українським стрілкам. У Мінську є всі шанси реабілітуватися. У кульовій стрільбі заплановано розіграти 20 комплектів медалей, із них на 13 можуть претендувати українські спортсмени, кажуть спортивні експерти. Головні сподівання на стрільбу з пістолета на Олену Костевич, яка останнім часом не повертається із жодних змагань без нагород чи індивідуальних, чи в міксі з Олегом Омельчуком. Крім Костевич та Омельчука на нагороди претендуватиме і Павло Коростильов.

«У стрільбі з гвинтівки наші спортсмени давно нас не радували медалями, але є позитивна динаміка результатів у призера Олімпійських ігор в Ріо Сергія Куліша, а в Мюнхені в травні Олег Царьков вийшов у фінал у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів, ставши сьомим, але завоювавши ліцензію на Олімпіаду в Токіо», – каже шеф-редактор iSport.ua Віталій Володько. У стендовій стрільбі українські спортсмени мають три ліцензії, а серед спортсменів олімпійський чемпіон Сідней – 2000 Микола Мільчев. Змагання з кульової та стендової стрільби розпочинають 22 червня