11 перемог українських спортсменів за 5 місяців 2019 року

Українські спортсмени продовжують вражати своїми перемогами. Зима подарувала історичні нагороди у біатлоні, хокеї та сноуборді, весна в котре довела, що українці виграють не лише у особистих змаганнях, але й можуть бути справжньою командою. Радіо Свобода пропонує згадати найцікавіші перемоги українських спортсменів з початку 2019 року, які можливо Ви пропустили.

Збірна України з середньовічного бою: домашній чемпіонат світу став історичним

У травні Київ приймав чемпіонат світу з середньовічного бою IMCF, на якому змагалися понад 1000 спортсменів із 30 країн світу.

Вдома, як-то кажуть, і стіни допомагають, а збірній Україні пощастило двічі. Була неймовірна підтримка вболівальників, які гучними оплесками підбадьорювали спортсменів, одягнених у важкі металеві лицарські обладунки та зі справжньою середньовічною зброєю у руках. Як результат, «синьо-жовті» здобули золоті нагороди у масових боях 16х16, 10х10 та 5х5 та древковій зброї серед чоловіків, а крім того – «срібло» у боях 3х3, щит та меч серед чоловіків і у категорії «жінки».

У загальному заліку збірна України посіла перше місце.

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Ярослава Магучіх: «золоте» майбутнє української легкої атлетики

Чемпіонка ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх почала підкорювати і дорослі старти. 17-річна українка здобула «золото» на першому етапі «Діамантової ліги», що відбулась у травні у катарській Досі.

Магучіх із третьої спроби підкорила висоту 1.96 метрів та показала кращий результат, аніж срібна призерка Олімпійських ігор-2016 Мірела Демірева з Болгарії. Цікаво, що завдяки цій перемозі українка стала наймолодшою переможницею в історії «Діамантової ліги». На момент виступу Магучіх було 17 років і 226 днів. Крім того, українка виконала норматив на Олімпійські ігри в Токіо-2020.

Чоловіча збірна України з регбі покращує свій дивізіон

В Одесі збірна України пробилася до елітного дивізіону «Трофі» з регбі – 15. В останньому матчі дивізіону «Конференція 1 «Північ» українці перемогли лідерів групи – збірну Швеції – з рахунком 23:14 та піднялися на підсумкове перше місце. До цієї зустрічі в активі українців було дві перемоги проти команд Люксембургу та Угорщини, а також програш збірній Молдові.

Даяна Ястремська: два фінали – дві перемоги

Українська тенісистка Даяна Ястремська у лютому у фіналі турніру серії WTA Thailand Open – International перемогла австралійку Айлу Томлянович та вперше увійшла до Топ-40 світового рейтингу. А вже у травні українка стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі, подолавши у фіналі представницю Франції Каролін Гарсію.

Таким чином, Ястремська виграла вже свій третій титул (перший був у жовтні 2018 у Гонконзі) у віці 19 років і 10 днів, що є абсолютним рекордом для України.

Українські паралімпійці: непереможні

42 нагороди здобули українські паралімпійці на чемпіонаті світу, 9 з яких золоті, а крім того, перше місце у командному заліку. Найкраще від команди «синьо-жовтих» виступила Людмила Ляшенко, яка здобула три золоті нагороди у біатлоні, одне «золото», дві срібні та одну бронзову медаль у лижних перегонах. Крім того, Тарас Радь має у своєму активі шість нагород – три золоті медалі з біатлону, срібну та дві бронзову – у лижних перегонах. Також шість медалей виборола Оксана Шишкова – «золото» та два «срібла» у лижних перегонах і три бронзові нагороди у біатлоні.

Жіноча збірна України з хокею: перше золото в історії

У січні весь світ почув, що в Україні є жіночий хокей. Вперше за 27 років незалежності України «синьо-жовті» змагалися на світовому рівні – у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB – і достроково вибороли путівку до наступного етапу. Крім того, Вікторію Ткаченко, яка зараз виступає за польську команду Kozice Poznan, було визнано кращим воротарем турніру. А інша українка Єлизавета Рябкіна здобула титул Most Valuable player, тобто «найкорисніший гравець команди».

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Михайло Харук: перший золотий сноубордист

У квітні Україні підкорився і юніорський чемпіонат світу зі сноуборду. У Словенії на вищу сходинку п'єдесталу піднявся Михайло Харук, який у паралельному слаломі набрав 360 балів. Це історична нагорода, адже до цього часу в історії українського сноуборду взагалі не було золотих медалей.

Цікаво, що раніше на світовій першості серед дорослих Аннамарі Данча здобула історичне срібло. Це була перша українська нагорода у цьому виді спорту на чемпіонаті світу. Отже, 2019 рік приніс Україні дві історичні медалі у сноубордингу.

Дмитро Підручний: історичне «золото»

У березні Дмитро Підручний здобув історичне «золото» для України у гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону. Хоча українець стартував із 17-секундним відставанням від норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо, припустився двох промахів ще під час першої стрільби, це не завадило йому обігнати лідера світового біатлону та прийти першим.

Ця нагорода стала першою у спортивній кар’єрі тернопільського біатлоніста на світовому рівні, першою золотою нагородою у чоловічому біатлоні на чемпіонаті світу, сьомим «золотом» взагалі для України, а ще завдяки цій перемозі Підручний став шостим українським біатлоністом, який виборов особисту медаль світового рівня.

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Жіноча збірна України з карате: командою до «золота»

У командній «стінці» у жінок на чемпіонаті Європи з карате Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна, Діана Шостак та Галина Мельник вибороли єдине «золото» для збірної України на цьому турнірі. На шляху до фіналу українки перемогли збірні Португалії, Фінляндії, Норвегії, Хорватії та Італії, а у фіналі подолали Туреччину з рахунком 2:1.

Олексій Бичков: найсильніша людина Європи і новий рекорд

Краматорський пауерліфтер Олексій Бичков, який виступає у ваговій категорії до 120 кг, виборов титул чемпіона Європи у травні. У присіданні спортсмен підкорив вагу у 412,5 кг, у жимі – 320 кг, а у неймовірній тязі – 397,5 кг. У сумі триборства Бичков продемонстрував 1130 кг. І цей результат став новим світовим рекордом.

Жіноча збірна України з боротьби: Європа підкорилась «синьо-жовтим»

4 золоті нагороди, 2 срібні та у підсумку перше місце у командному заліку серед жіночих збірних, так для України завершився чемпіонат Європи з боротьби.

Чемпіонками континенту стала Аліна Бережна у категорії до 72 кг, яка у фіналі перемогла німкеню Анну Шел, що двічі була чемпіонкою у Європи (у віковій категорії до 23 років). Українки Оксана Лівач (вагова категорії до 50 кг) та Ірина Гусяк (до 55 кг) виявилися сильнішими у фіналі за суперниць з Болгарії, а Алла Черкасова поборола спортсменку з Чехії – Аделу Ганзлічкову та стала першою у ваговій категорії до 68 кг.

Бонус: Українка стала чемпіонкою світу із запуску паперових літаків

Катерина Агафонова стала першою в історії змагання жінкою, яка перемогла у категорії «Креативний пілотаж». Українка змагалася з представниками 58 країн і була єдиною дівчиною, яка потрапила до Суперфіналу. У цій категорії пілоти запускають свої літаки і протягом 60 секунд демонструють «творчий перформанс».

Ритмічна гімнастика літака Катерини Агафоновою оцінили у 27 балів з 30 можливих, що й дозволило українці перемогти.

І як не згадати захист чемпіонських титулів Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика, срібну нагороду на світовій першості Олександра Абраменка, «срібло» з велотреку Олени Старковою, перемоги українських гімнасток на світовій першості та інше.

Проте літо обіцяє бути не менш «золотим»

Вже 21 червня у Мінську розпочнуть ІІ Європейські ігри. В активі збірної України вже 198 ліцензій, але остаточний склад стане відомим на початку червня. Радіо Свобода вже готує цикл матеріалів про «синьо-жовту» збірну. Тож вболівайте за збірну України та слідкуйте за останніми спортивними новинами на Радіо Свобода.

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