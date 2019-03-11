«Золотий» Підручний: сім фактів про історичну перемогу України в біатлоні

Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув «золото» на чемпіонаті світу. У гонці переслідування українець припустився двох промахів під час першої стрільби, але це не завадило йому прийти першим та обігнати лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо. Ця золота нагорода стала першою у спортивній кар'єрі тернопільського біатлоніста на світовому рівні, а крім того, історичною для України. Чому? Радіо Свобода зібрало 7 найцікавіших фактів про перемогу Дмитра Підручного.

Факт 1. Перша золота нагорода у чоловічому біатлоні на чемпіонаті світу

Українські чоловіки тричі піднімалися на п’єдестал пошани на чемпіонатах світу з біатлону, проте раніше жодного разу не лунав гімн України. «Синьо-жовті» мали змогу похизуватися лише бронзовими нагородами світової першості. У 2007 році третє місце у спринті посів Андрій Дериземля, у 2016 році такий же результат показав Сергій Семенов. Ще одна «бронза» у кошику збірної України – це чоловіча естафета (Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Олександр Беланенко та Сергій Седнєв) у 2011 році.

Тож перемога Підручного – четверта чоловіча нагорода загалом в історії українського біатлону та перша вищого ґатунку.

Факт 2. Сьоме «золото» для України

Незважаючи на те, що «золото» Дмитра Підручного – перша українська нагорода вищого ґатунку серед чоловіків, всього у кошику «синьо-жовтих» сім перемог світової першості. Чотири золоті нагороди виборола Олена Зубрилова (1999, 2002), також чемпіонками світу ставали Олена Підгрушна у 2013 році та Валентина Семеренко у 2015 році.

Факт 3. Шостий український біатлоніст, який виборов особисту медаль

За 27 років незалежності України лише шість біатлоністів ставали першими в особистих гонках. Найбільша кількість нагород у Андрія Дериземлі – 8, п’ять перемог у Сергія Семенова, на одну менше у Сергія Седнєва, В’ячеслав Деркач двічі завершував виступ першим, по одній перемозі у Руслана Лисенка та тепер Дмитра Підручного.

Серед жінок цей показник вдвічі результативніший – 13 біатлоністок вигравали медалі в особистих гонках.

Факт 4. Перше особиста нагорода Підручного

Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний ще жодного разу не здобував нагороди в особистих гонках на етапах Кубка світу чи світової першості. Проте може похизуватися нагородами у командних виступах.

Цікаво, що і в гонці переслідування цього разу українець почав не дуже вдало. Мав шанси знову залишитися без нагород. Стартував Підручний четвертим із 17-секундним відставанням від норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо. Після двох промахів у першій стрільбі українець опинився в щільній групі переслідувачів, і лише наступні чисті стрільби дозволили Підручному вийти на останній вогневий рубіж через хвилину після Йоганнеса Бьо зі ще чотирма біатлоністами. Титулований норвежець припустився трьох промахів, чим дав шанс цій групі вирватися вперед. Скористався можливістю лише українець – на п’яте коло Підручний вискочив із перевагою в 15 секунд над Бьо, який накрутив 450 зайвих метрів на штрафних колах. На фініші перевага українця склала вісім секунд.

Отже, перша нагорода Підручного – і одразу золота

Факт 5. Підручний вірив у нагороду, але не очікував золоту.

Українець розраховував на світовій першості взяти якусь нагороду. Про це Дмитро Підручний розповів в ефірі телеканалу UA: Перший після фінішу, повідомляє сайт Федерації біатлону України.

«Емоції.. Важко взагалі повірити, що в мене є золота медаль. Я розраховував на цьому Чемпіонаті світу взяти якусь медаль, але навіть не міг уявити, що це буде золото…Ну, вірив я в подіум до останнього, тому що знав, які сьогодні погодні умови, і як важко було на пристрілці на стрільбі стоячи. У жіночій гонці теж зі стрільбою сьогодні були труднощі. Кожен рубіж, кожен постріл – це був шанс бути вище і вище. Мені дуже приємно, і для це велика честь, що саме мені вдалося «вкрасти» в Йоганнеса золото. Подивимось, чи вдасться це комусь ще на цьому чемпіонаті», – заявив Дмитро Підручний.

Факт 6. Розлютив легендарного Бьо

Норвежець Йоганнес Бьо, який став другим, дуже засмутився такому результату, назвавши «ганьбою» свій програш українцю. Про це пише Хsport

«Перед останнім рубежем я відчував, що срібло стало б великою поразкою. Це була моя власна помилка, і це жахливо мене мучить. Я зробив не просто маленьку помилку, а величезну. Це так погано, що просто ганьба. Ми тут, на чемпіонаті світу, і віддаємо «золото» українцям», – прокоментував свій виступ Йоганнес Бьо.

Факт 7. Підручний мав шанс на ще одну нагороду світової першості

У спринтерській гонці чемпіонату світу з біатлону Підручний зупинився за крок від п'єдесталу. Українець не зробив жодного промаху на вогневих рубежах, а на фініші відстав від французе Філона Майє, який став третім, лише 0,3 секунди.