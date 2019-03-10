Біатлон: Бьо достроково виграв Кубок світу – попри програш Підручному

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо достроково здобув перемогу в загальному заліку Кубка світу. Попри те, що лідер сезону програв гонку переслідування на чемпіонаті світу українцеві Дмитру Підручному, відрив Бьо від решти конкурентів у боротьбі за Великий кришталевий глобус за підсумками сезону став нездоланним.

В активі норвежця стало 1050 очок. Згідно з правилами змагань, за підсумками сезону з балів спортсмена віднімаються два найгірших результати. У Бьо це 0 і 32 бали. Після гонки переслідування перевага Бьо над найближчим переслідувачем, росіянином Олександром Логіновим, становить 317 балів. До кінця сезону біатлоністи проведуть ще п'ять гонок, в яких можна набрати 60 очок.

Після перемоги в гонці переслідування на чемпіонаті світу в шведському Остерсунді українець Дмитро Підручний назвав «великою честю», що саме йому «вдалося «вкрасти» в Йоганнеса золото»