Чемпіон світу Дмитро Підручний: уся гонка була дуже важкою

Уся чемпіонська гонка переслідування в шведському Остерсунді виявилася важкою для її українського переможця Дмитра Підручного. Про це він сам розповів в ефірі телеканалу UA: Перший після фінішу, повідомляє сайт Федерації біатлону України.

«Не тільки початок був важкий (на першому вогневому рубежі українець схибив двічі – ред.), уся гонка була дуже важкою. Чесно кажучи, мені біглося сьогодні набагато важче, ніж вчора (в спринті – ред.) і в естафеті (у змішаній естафеті 7 березня Підручний підняв українську збірну на сьоме місце з другого десятка – ред.). Я відчував деякі проблеми з відновленням після спринту, тому що вчора віддав всі сили, які мав, і сьогодні було досить важко зібратися і показати результат», – сказав новий чемпіон світу.

За словами Підручного, він «розраховував на цьому чемпіонаті світу взяти якусь медаль, але навіть не міг уявити, що це буде золото».

«Мені дуже приємно, і це велика честь, що саме мені вдалося «вкрасти» в Йоганнеса (лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо – ред.) золото. Подивимося, чи вдасться це комусь ще на цьому чемпіонаті», – відзначив український чемпіон.

Словацький фахівець Юрай Санітра, який очолює чоловічу збірну України, назвав 10 березня «найкрасивішим днем» у своєму житті.

«Неймовірні емоції! Присвячуємо цю перемогу всім людям України, які в нас вірили, всім нашим вболівальникам! Це винагорода за всю роботу, яку ми зробили, за всі бажання і прагнення. Золота медаль – винагорода Дмитра Підручного за те, яким він є – хороша людина, розумний, інтелігентний, роботящий. Для мене це теж сатисфакція за те, що довіряю йому… Так, у мене вже були олімпійські чемпіони, але сьогоднішня медаль – просто музика, щось особливе!» – вказав Юрай Санітра.

Український біатлоніст Дмитро Підручний 10 березня здобув першу нагороду на чемпіонаті світу з біатлону, і одразу золоту. Він змінив на першу позицію своє четверте місце за підсумками спринту, здобуте напередодні, 9 березня.