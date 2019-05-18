Олімпійський день: який вид спорту обирають чемпіони?

Бій скелетоніста проти підкорювача українського гопака? Аксель і лутц замість потрійного стрибка? Найшвидша на трьох кілометрах замість найвлучнішої у біатлоні? Це все було б реальністю, якби свого часу титуловані українські олімпійці обрали інші види спорту.

У Києві відсвяткували «Олімпійський день», який приурочено до 125-річного ювілею створення Міжнародного олімпійського комітету. Понад 5 тисяч людей перевірили власні сили у трьох пробігах: на 500 метрів, «Олімпійська миля» (1600 метрів) та три кілометри для професійних атлетів. Причому, долали дистанцію активні українці пліч-о-пліч з титулованими спортсменами – олімпійськими чемпіонками з біатлону Оленою Підгрушною та Юлією Джимою, олімпійським чемпіоном з фристайлу Олександром Абраменком, бронзовою призеркою Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольгою Саладухою та іншими. Крім того, всі охочі мали змогу спробувати підкорити кануполо, драгонбот, бадмінтон, баскетбол, теніс та інші види спорту. Радіо Свобода запитало в видатних олімпійців – у якому виді спорту вони б змогли себе проявити, якби не обрали свого часу свою рідну дисципліну?

Олімпійська чемпіонка з біатлону 2014 року Юлія Джима пробігла змагальну милю разом з матусею. Каже, біг любить з дитинства, та й зараз із задоволенням може пробігти довгі дистанції. Тож на кілька хвилин змінила рідний зимовий вид спорту на спекотний літній. Хоча зізнається: з легкою атлетикою на «ти» з дитинства.

«Мені дуже подобалася легка атлетика – особливо дистанції півтора та три кілометри. І так склалося, що мені сказали: «Ти не підходиш» і все. Тренер вважав, що мені краще долати спринтерські дистанції, а для мене така швидкість була важкою. Тому не склалося. Я взагалі люблю бігати. Я навіть пішла у біатлон через легку атлетику. Тому що у Києві не було місця, де кататися на роликах, тому тільки кросом я розвивала необхідні для біатлону фізичні показники. Лише через два роки після таких занять я стала на лижі. Взагалі вважаю, що недарма легку атлетику називають королевою спорту. Бо, наприклад, завдяки бігу розвивається дуже багато груп м’язів», – каже Юлія Джима.

А ось хто б не погодився змінити рідну зиму на літні види спорту, так це олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу Олександр Абраменко. Каже, подобається багато видів спорту, тож з усіх зараз можливих дисциплін обрати лише одну буде складно.

– Мені подобаються усі складнокоординаційні види – стрибки у воду, спортивна гімнастика, крім того, у фристайлі з’явилися нові дисципліни. Наприклад, слоупстайл.

– А якби сказали, що можна обрати лише один вид спорту, у вас все вдасться і буде олімпійське «золото». Який би був вибір?

– Слоупстайл. Все ж таки зима ближче.

​Владислав Гераскевич на Олімпіаді у Пхьончхані був першим представником українського скелетону за всю Незалежність. Проте за своє життя олімпієць перевірив власні сили не лише у зимовому виді, але й бойовим самбо, силовим спортом та боксом.

«Кожен вид спорту цікавий по-своєму, є щось неповторне. Взагалі дуже люблю і на лижах покататися, і баскетбол, і футбол, і настільний теніс. Важко визначити лише один вид. Хоча тривалий час займався боксом, і він мені близький. На кого хотів би бути схожим? Копіювати когось – це завжди погано. Потрібно шукати щось своє, але, звичайно, дивитися та вивчати досвід титулованих спортсменів. У нашій країні є свої неймовірні приклади в боксі – Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Сергій Дерев'янченко. Із зарубіжних дуже подобається техніка Флойда Мейвезера», – розповідає Гераскевич.

Цікаво, якби Геракевич зараз займався боксом, то виступав би у ваговій категорії іншого українця Олександра Усика.

​Чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая закликає займатися спортом з самого дитинства і на власному прикладі демонструє, як батькам зацікавити дитину. Олімпійський забіг титулований спортсмен долав разом з семирічним сином Давидом. Для дитини це вже не перше дистанція, яку біжить з батьком – на тренувальних зборах українських дзюдоїстів Давид вже перевірив власні сили на десяти кілометрах.

«Біг – це той вид спорту, який підходить багатьом людям. Це основа. Тобто загальне тренування для всього фізичного розвитку. Проте, якби я обирав інший вид спорту, точно це був би не біг, – сміється Георгій. – І зимові види спорту – це не моє. Думаю, все одно обрав би щось з єдиноборств. Якщо не дзюдо, то боротьбу якусь. Відверто, мені дуже пощастило, що я знайшов саме свій вид – дзюдо. Це і моя робота, і моє життя. Бажаю всім знайти свій вид спорту, та й просто займатися спортом. Неважливо, це буде боротьба, плавання чи біг. Це здоровий спосіб життя і чудовий колектив, який буде поруч завжди».

Бронзова призерка Ігор у Лондоні-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха впевнена, що такі Олімпійські дні потрібно проводити частіше. Адже і малеча, і дорослі мають шанс побачити нові дисципліни, перевірити власні сили у кожній з них та вирішити, а що ж ближче до душі. Цікаво, що свій спортивний шлях легкоатлетка розпочала з тренерської відмови.

«У дитинстві мені дуже подобалися гімнастика та фігурне катання, але коли я прийшла у 10 років, то мені сказали, що я вже стара для цього виду спорту. Тому пішла займатися легкою атлетикою. І досі вдячна всім своїм тренерам, що допомогли мені пройти цей важкий спортивний шлях. А ось донька пішла у фігурне катання. Це був саме її вибір. Хоча я займаюся легкою атлетикою, чоловік – велоспортом. Її маленькі перемоги це настільки хвилююче, я навіть можу трошки прослізитися. Я завжди кажу, що коли Даша Білодід стала наймолодшую чемпіонкою світу з дзюдо і вона обійняла своїх батьків, це було дуже круто. І ми, як всі батьки, звичайно хотіли б, щоб наша дитина перемагала та так само біжала до нас після того, як здобула свою нагороду», – каже Ольга Саладуха.

Щорічно Олімпійський день відзначають майже у 200 країнах світу. Україна долучилася до святкувань у 2005-му році і щороку кількість людей взяти участи в спортивному святі більшає.