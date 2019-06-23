KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото

8 До Маршу рівності цьогоріч приєдналося чимало представників іноземних дипломатичних місій, міжнародних фондів та гостей із західних країн. Серед них зокрема були посол Канади в Україні Роман Ващук та німецька політик Ребекка Гармс. Організатори Маршу рівності запрошували і президента Володимира Зеленського, але він не відповів на запрошення. Однак згодом привітав їх на своїй сторінці Facebook. На фото – Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.