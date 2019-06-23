KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото

Гасло «Свобода. Єдність. Боротьба» стало темою цьогорічного Маршу рівності, який 23 червня відбувся у Києві. Основні гасла учасників Маршу рівності: «Наша традиція – це свобода», «Усі різні – усі рівні» та «Права людини понад усе». За попередніми даними, участь у #KyivPride2019 взяло близько 8 тисяч людей. Попри присутність опонентів проведення Маршу рівності, організованого ЛГБТ-спільнотою України, хода відбувалася мирно. У Національній поліції також повідомили, що під час проведення акції правопорушень не було, і нікого в перебігу маршу не затримали.
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