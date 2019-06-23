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23 Червень 2019, Київ 19:55
Фотогалереї

#KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото

Гасло «Свобода. Єдність. Боротьба» стало темою цьогорічного Маршу рівності, який 23 червня відбувся у Києві. Основні гасла учасників Маршу рівності: «Наша традиція – це свобода», «Усі різні – усі рівні» та «Права людини понад усе». За попередніми даними, участь у #KyivPride2019 взяло близько 8 тисяч людей. Попри присутність опонентів проведення Маршу рівності, організованого ЛГБТ-спільнотою України, хода відбувалася мирно. У Національній поліції також повідомили, що під час проведення акції правопорушень не було, і нікого в перебігу маршу не затримали.

20 червня у центрі Києва відбувся Марш рівності, організований ЛГБТ-спільнотою України. Основна мета акції&nbsp;&ndash; наголосити на необхідності дотримання прав людини та реалізувати&nbsp;право ЛГБТ-спільноти на мирні зібрання, свободу слова та самовираження. Подібна правозахисна демонстрація відбувається в Україні вшосте.&nbsp;
1 20 червня у центрі Києва відбувся Марш рівності, організований ЛГБТ-спільнотою України. Основна мета акції – наголосити на необхідності дотримання прав людини та реалізувати право ЛГБТ-спільноти на мирні зібрання, свободу слова та самовираження. Подібна правозахисна демонстрація відбувається в Україні вшосте. 
&laquo;Наша свобода &ndash; це незаперечна цінність бути собою, обирати те, чого ми хочемо, та не боятися жити повним життям&raquo;,&nbsp;&ndash; наголошують організатори ходи з громадської організації&nbsp;&laquo;Київпрайд&raquo;.&nbsp;
2 «Наша свобода – це незаперечна цінність бути собою, обирати те, чого ми хочемо, та не боятися жити повним життям», – наголошують організатори ходи з громадської організації «Київпрайд». 
До мирної демонстрації приєдналися не лише представники ЛГБТ-спільноти, але й усі охочі, які прагнуть дотримання прав людини в Україні. Паралельно з Маршем рівності проходило також дві акції опонентів проведення подібних заходів. Уздовж всієї ходи вони несли чорні банери з надписами та вигукували різні негативні гасла стосовно учасників Маршу рівності.
3 До мирної демонстрації приєдналися не лише представники ЛГБТ-спільноти, але й усі охочі, які прагнуть дотримання прав людини в Україні. Паралельно з Маршем рівності проходило також дві акції опонентів проведення подібних заходів. Уздовж всієї ходи вони несли чорні банери з надписами та вигукували різні негативні гасла стосовно учасників Маршу рівності.
Безпекою під час мирного зібрання опікувалися правоохоронці, пожежники та медики. Уся територія проведення Маршу рівності була перекрита металевим парканом задля забезпечення порядку та уникнення сутичок.&nbsp;
4 Безпекою під час мирного зібрання опікувалися правоохоронці, пожежники та медики. Уся територія проведення Маршу рівності була перекрита металевим парканом задля забезпечення порядку та уникнення сутичок. 
Представники Національної поліції України намагалися оперативно реагувати та присікати будь-які провокації з боку противників проведення Маршу рівності у Києві.
5 Представники Національної поліції України намагалися оперативно реагувати та присікати будь-які провокації з боку противників проведення Маршу рівності у Києві.
Кілька разів були спроби нападу на першу колону ходи. Утім, поліцейські оперативно відтісняли порушників. За повідомленнями правоохоронців, під час ходи жодну особу не затримали.&nbsp;
6 Кілька разів були спроби нападу на першу колону ходи. Утім, поліцейські оперативно відтісняли порушників. За повідомленнями правоохоронців, під час ходи жодну особу не затримали. 
Учасники ходи пройшли маршем від Оперного театру до бульвару Тараса Шевченка, через площу Льва Толстого до станції метро&nbsp;&laquo;Театральна&raquo;. Задля уникнення зіткнень звідти демонстрантів&nbsp;&laquo;евакуювали&raquo; автобусами.&nbsp;
7 Учасники ходи пройшли маршем від Оперного театру до бульвару Тараса Шевченка, через площу Льва Толстого до станції метро «Театральна». Задля уникнення зіткнень звідти демонстрантів «евакуювали» автобусами. 
До Маршу рівності цьогоріч приєдналося чимало представників іноземних дипломатичних місій, міжнародних фондів та гостей із західних країн. Серед них зокрема були посол Канади в Україні Роман Ващук та німецька політик Ребекка Гармс. Організатори Маршу рівності запрошували і президента Володимира Зеленського, але він не відповів на запрошення. Однак згодом привітав їх на своїй сторінці Facebook.&nbsp;На фото &ndash;&nbsp;Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.&nbsp;
8 До Маршу рівності цьогоріч приєдналося чимало представників іноземних дипломатичних місій, міжнародних фондів та гостей із західних країн. Серед них зокрема були посол Канади в Україні Роман Ващук та німецька політик Ребекка Гармс. Організатори Маршу рівності запрошували і президента Володимира Зеленського, але він не відповів на запрошення. Однак згодом привітав їх на своїй сторінці Facebook. На фото – Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. 
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також висловив підтримку українцям, які прагнуть рівності і відсутності дискримінації.&nbsp;&laquo;Зичу всім учасникам маршу КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації&raquo;, &ndash; цитує звернення Тейлора посольство.
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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також висловив підтримку українцям, які прагнуть рівності і відсутності дискримінації. «Зичу всім учасникам маршу КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації», – цитує звернення Тейлора посольство.
Деякі учасники і учасниці #KyivPride2019 прибули на територію проведення заходу організовано в міктоавтобусах. Як пояснили організатори, задля гарантування їхньої безпеки.
10 Деякі учасники і учасниці #KyivPride2019 прибули на територію проведення заходу організовано в міктоавтобусах. Як пояснили організатори, задля гарантування їхньої безпеки.
Щороку учасники і учасниці KyivPride постають у різних образах.
11 Щороку учасники і учасниці KyivPride постають у різних образах.
Деякі учасники і учасниці #KyivPride2019 в очікуванні на початок ходи.
12 Деякі учасники і учасниці #KyivPride2019 в очікуванні на початок ходи.
Учасники і учасниці #KyivPride2019
13 Учасники і учасниці #KyivPride2019
Перед початком ходи у небі над Києвом замайорів веселковий прапор&nbsp;&ndash; міжнародний символ ЛГБТ-спільноти
14 Перед початком ходи у небі над Києвом замайорів веселковий прапор – міжнародний символ ЛГБТ-спільноти
Фантазії учасників Маршу рівності не було меж. На фото&nbsp;&ndash; Сергій Сумлєнний,&nbsp;голова представництва Фонду Генріха Бьолля в Україні
15 Фантазії учасників Маршу рівності не було меж. На фото – Сергій Сумлєнний, голова представництва Фонду Генріха Бьолля в Україні
Чимало учасників ходи принесли зі собою плакати з гаслами
16 Чимало учасників ходи принесли зі собою плакати з гаслами
Основні цьогорічні гасла учасників Маршу рівності були:&nbsp;&laquo;Наша традиція &ndash; це свобода!&raquo;,&nbsp;&laquo;Права людини понад усе!&raquo;,&nbsp;&laquo;Усі різні &ndash; усі рівні!&raquo;,&nbsp;&laquo;Ні насиллю над правами!&raquo; та інші.&nbsp;
17 Основні цьогорічні гасла учасників Маршу рівності були: «Наша традиція – це свобода!», «Права людини понад усе!», «Усі різні – усі рівні!», «Ні насиллю над правами!» та інші. 
Правоохоронці супроводжували ходу з обох боків дороги. Учасники ходи, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, схвально оцінили роботу Національної поліції під час акції.
18 Правоохоронці супроводжували ходу з обох боків дороги. Учасники ходи, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, схвально оцінили роботу Національної поліції під час акції.
Серед учасників Маршу рівності у Києві було багато людей, які приїхали з різних куточків України. Одним із традиційних гасел Маршу рівності залишається&nbsp;&laquo;Бунтуй, кохай, права не віддавай!&raquo;
19 Серед учасників Маршу рівності у Києві було багато людей, які приїхали з різних куточків України. Одним із традиційних гасел Маршу рівності залишається «Бунтуй, кохай, права не віддавай!»
За підсумками Маршу рівності Національна поліція заявила про 3 тисячі учасників, організатори ж &ndash; про 8 тисяч.&nbsp;
20 За підсумками Маршу рівності Національна поліція заявила про 3 тисячі учасників, організатори ж – про 8 тисяч. 
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Анастасія Магазова

Українська журналістка, яка співпрацює з Радіо Свобода в рамках стипендіальної програми Regional Reporting Fellowship

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