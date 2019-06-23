Порушень і затримань під час Маршу рівності в Києві не було – поліція

На Марші рівності в Києві 23 червня порушень не було, нікого в ході акції не затримували, заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«На сьогоднішніх заходах жодного повідомлення в поліції про порушення не зафіксовано, значить їх не було. Поліція спільно з Нацгвардією забезпечувала достатню кількість сил і засобів, що порушень взагалі не було. Тобто і жодної особи, затриманої під час проведення заходів, не було», – сказав Князєв на брифінгу в центрі Києва після завершення Маршу рівності.

За його словами, затримання осіб, підозрюваних у підготовці провокацій, про які повідомляла поліція, відбулися напередодні маршу в рамках «попереджувальних заходів». Коли саме були затримані ці особи, Князєв не уточнив.

Щодо кількості учасників сьогоднішньої ходи, то в поліції наразі таку інформацію не надають. Організатори заявляли, що на Марш рівності мають намір прийти 10 тисяч людей.

На свою акцію 23 червня також вийшли противники Маршу рівності. Їх і учасників марш розділяли правоохоронці.

У центрі Києва був частково обмежений дорожній рух і рух транспорту, зокрема й метро.