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22 Червень 2019, Київ 10:23
Новини | Події

У Києві на вихідних обмежать рух транспорту

У центрі столиці тимчасово обмежать рух транспорту

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У Києві з 18:00 22 червня до 18:00 23 червня обмежать рух транспорту.

Як повідомляє Патрульна поліція, рух буде обмежено по вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирська, вулиці Льва Толстого, вулиці Тарасівська, вулиці Антоновича, вулиці Велика Васильківська та по бульвару Тараса Шевченка.

Через закриття вулиць зміниться рух наземного громадського транспорту, повідомили у КМДА.

Київський метрополітен повідомив про зміни в роботі станції у центрі міста.

В українській столиці нині також тривають акції в рамках «КиївПрайду», вони розпочалися 16 червня і закінчаться 23 червня Маршем рівності.

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