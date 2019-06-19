Організатори «Київпрайду» повідомили про напад на відвідувачів їх заходу

Організатори «Київправду» 19 червня повідомили про напад на відвідувачів їх заходу. Про це повідомляється на сторінці «Київпрайду» у Facebook.

«Нам стало відомо про декілька нападів на відвідувачів та відвідувачок заходів в рамках «Київпрайду». За можливості, викликайте таксі та їдьте до безпечного місця. Якщо ви їдете на метро, пересідайте на найлюдніших станціях. Не ходіть одні. Ми дуже просимо не гуляти Подолом. Бережіть себе!» – мовиться у повідомленні.

У Facebook пишуть, що група невідомих напала на групу людей, які поверталися з прем'єри фільму «Не ховай очей 2. Наші в США», яка проходила в центрі «Ізоляція».

«Скоріше за все, найманці мали команду від кураторів не атакувати біля будівлі «Ізоляції», тому простежили за групою до станції метро Контрактова площа, де і відбувся напад», – зазначила мисткиня Олександра Кроліковська. Вона додала, що одного з постраждалих били ногами, а двом дівчатам розпилили в очі сльозогінний газ. «Якщо враховувати всі деталі нападу, очевидно, що злочин був cкоєний на ґрунті ненависті», – впевнена Кроліковська.

Протягом цього тижня у Києві відбувають заходи, приурочені до «Київпрайд-2019». Основна подія – Марш рівності, запланований на 23 червня.