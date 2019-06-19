Суд Києва відмовився заборонити «Київпрайд» за позовом депутата Мосійчука

Окружний адміністративний суд Києва повернув позовну заяву Ігоря Мосійчука стосовно заборони проведення Маршу рівності «Київпрайд» позивачу. Про це повідомили у прес-службі суду.

«Позовну заяву було повернуто у зв’язку з недотриманням ним вимог, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України. Згідно з КАСУ, повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом», – мовиться у повідомленні.

Мосійчук просив суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації щодо не вчинення дії на заборону проведення 23 червня Маршу рівності «Київпрайд» та просив суд винести рішення про заборону його проведення.

«Київпрайд» відбудеться у столиці найближчої неділі – 23 червня.