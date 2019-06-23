У Києві стартує Марш рівності – трансляція

У Києві починається Марш рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти. Ходою завершуються акції «Київпрайду», що тривали в столиці України від 16 червня.

На свою акцію також вийшли противники Маршу рівності. Їхня колона розташована на відстані від учасників маршу. Дві колони розділяє кордон правоохоронців.

Організатори очікують на участь щонайменше 10 тисяч людей. На захід запросили президента України Володимира Зеленського.

Наразі про участь у марші в Києві повідомила низка іноземних посадовців. Серед них – німецька євродепутатка від Партії «зелених» Ребекка Гармс, яка завершує свою каденцію, німецька феміністка й правозахисниця, депутатка Бундестагу від «зелених» Улле Шаувс, депутат Палати громад Парламенту Великої Британії від Шотландської національної партії Стюарт МакДональд. Також, за повідомленнями, свою участь напередодні підтвердили посли Великої Британії, Німеччини, Канади, США в Україні.

Колишній учасник АТО, доброволець батальйону «Донбас» Віктор Пилипенко, який не приховує своєї орієнтації, днями анонсував участь у марші окремої колони ЛГБТ-військових і їхніх родичів, не менш ніж у 15 осіб.

Через прикінцеві акції 22 і 23 червня в центрі Києва частково обмежують дорожній рух і рух транспорту, зокрема й метро.

Міністерство внутрішніх справ України закликало організаторів «Маршу рівності» в Києві й їхніх опонентів утриматися від провокацій і дотримуватися закону. А в Київміськдержадміністрації повідомили, що спільно з правоохоронцями проведуть заходи для гарантування безпеки учасників маршу.

У попередні роки захід пильно охороняла поліція.

Раніше голови кількох іноземних представництв в Україні виступили із заявою, в якій зазначили, що останніми роками українські правоохоронні органи «значно покращили свою здатність захищати права ЛГБТІК-українців». Дипломати просили надати всю необхідну підтримку і цього року.

Організатори «Київправйду» 19 червня повідомили про напади на відвідувачів їхнього заходу: за їхнім повідомленням, група невідомих напала на групу людей, які поверталися з прем’єри фільму «Не ховай очей-2. Наші у США», яка проходила в центрі «Ізоляція» в Києві. На думку організаторів, «очевидно, що злочин був cкоєний на ґрунті ненависті».

«Київпрайд» – це українська громадська організація, метою якої, за її словами, є «сприяння досягненню повного дотримання прав людини для ЛГБТ+ в Україні, формування поваги до цих прав у суспільстві шляхом підвищення видимості та участі ЛГБТ+ у суспільних процесах». «Окрім своєї діяльності протягом року, ГО «Київпрайд» організовує щорічну подію, що називається «Київпрайд-тиждень», – мовиться в повідомленні на сайті організації.