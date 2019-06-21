Працюємо над тим, аби Марш рівності пройшов безпечно – влада Києва

У Київміськдержадміністрації повідомили, що спільно із правоохоронцями проведуть заходи із гарантування безпеки учасників Маршу рівності у столиці 23 червня.

«Відкинувши особисті політичні, релігійні, суспільні чи інші переконання, ми повинні дбати про безпеку кожного. Разом з поліцією та організаторами працюємо над тим, аби Марш рівності пройшов безпечно, адже безпечний Марш Рівності – можливість показати, що Київ – справді європейська столиця», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він закликав мешканців і гостей столиці продемонструвати свою толерантність «до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів».

Радіо Свобода транслюватиме Марш рівності

Марш рівності розпочнеться о 9:00 у Києві 23 червня. За даними організаторів, точками входу будуть перетин вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького, а також перетин бульвару Шевченка та вулиці Леонтовича.

В українській столиці нині також тривають акції в рамках «КиївПрайду», вони розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць. На захід запросили президента України Володимира Зеленського. У попередні роки захід пильно охороняла поліція.

Раніше голови кількох іноземних представництв в Україні виступили із заявою, в якій зазначили, що останніми роками українські правоохоронні органи «значно покращили свою здатність захищати права ЛГБТІК-українців». Дипломати просили надати всю необхідну підтримку і цього року.