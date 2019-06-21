МВС закликає учасників Маршу рівності та їхніх опонентів утриматися від провокацій

Міністерство внутрішніх справ України закликає організаторів Маршу рівності в Києві та їхніх опонентів утриматися від провокацій і дотримуватися закону.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий 21 червня повідомив про посилення заходів безпеки під час Маршу рівності «Київ Прайд - 2019», який пройде 23 червня у Києві.

За попередньою інформацією поліції, очікується 10 тисяч учасників акції.

«Ми провели зустрічі з організаторами акції та розуміємо масштаби маршу, тому для забезпечення безпеки на вулиці вийдуть всі підрозділи системи МВС. Наша позиція лишається незмінною – на першому місці для нас безпека громадян. Тому керівники на місцях повинні знати, що від них вимагають, і контролювати ситуацію на ввіреній їм ділянці. До проведення заходів ми залучаємо всі підрозділи – ДСНС, поліцію, а також підрозділи поліції діалогу», – сказав Яровий.

«Звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках Закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь», – додав він.

Зі свого боку, начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

Крім того, 22 і 23 червня в Києві буде частково обмежено дорожній рух у зв’язку із проведенням масового заходу, крім того, будуть обмеження в роботі метро.

Радіо Свобода транслюватиме Марш рівності.

Марш рівності розпочнеться о 9:00 у Києві 23 червня. За даними організаторів, точками входу будуть перетин вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького, а також перетин бульвару Шевченка та вулиці Леонтовича.

В українській столиці нині також тривають акції в рамках «КиївПрайду», вони розпочалися 16 червня і закінчаться 23 червня Маршем рівності. На захід запросили президента України Володимира Зеленського.

Раніше голови кількох іноземних представництв в Україні виступили із заявою, в якій зазначили, що останніми роками українські правоохоронні органи «значно покращили свою здатність захищати права ЛГБТІК-українців». Дипломати просили надати всю необхідну підтримку і цього року.