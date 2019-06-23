США стоять разом з українцями, які прагнуть рівності і відсутності дискримінації – посольство

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор висловив підтримку українцям, які прагнуть рівності і відсутності дискримінації. Заяву повіреного цитує посольство США в Україні.

«Зичу всім учасникам маршу КиївПрайд безпечного, приємного і чудового дня. Ми стоїмо разом з усіма українцями, які прагнуть рівності та відсутності дискримінації», – цитує Тейлора посольство.

23 червня в Києві відбувається Марш рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти. Ходою завершуються акції «Київпрайду», що тривали в столиці України від 16 червня.

Організатори очікують на участь щонайменше 10 тисяч людей. На захід запросили президента України Володимира Зеленського.

На свою акцію також вийшли противники Маршу рівності. Їх і учасників маршу розділяють правоохоронці.

Про участь у марші в Києві повідомила низка іноземних посадовців.

Колишній учасник АТО, доброволець батальйону «Донбас» Віктор Пилипенко, який не приховує своєї орієнтації, днями анонсував участь у марші окремої колони ЛГБТ-військових і їхніх родичів, не менш ніж 15 людей.

Через прикінцеві акції 22 і 23 червня в центрі Києва частково обмежують дорожній рух і рух транспорту, зокрема й метро.

Міністерство внутрішніх справ України закликало організаторів «Маршу рівності» в Києві й їхніх опонентів утриматися від провокацій і дотримуватися закону. А в Київміськдержадміністрації повідомили, що спільно з правоохоронцями проведуть заходи для гарантування безпеки учасників маршу.

У попередні роки захід пильно охороняла поліція.

Раніше голови кількох іноземних представництв в Україні виступили із заявою, в якій зазначили, що останніми роками українські правоохоронні органи «значно покращили свою здатність захищати права ЛГБТІК-українців». Дипломати просили надати всю необхідну підтримку і цього року.

Організатори «Київправйду» 19 червня повідомили про напади на відвідувачів їхнього заходу: за їхнім повідомленням, група невідомих напала на групу людей, які поверталися з прем’єри фільму «Не ховай очей-2. Наші у США», яка проходила в центрі «Ізоляція» в Києві. На думку організаторів, «очевидно, що злочин був cкоєний на ґрунті ненависті».

«Київпрайд» – це українська громадська організація, метою якої, за її словами, є «сприяння досягненню повного дотримання прав людини для ЛГБТ+ в Україні, формування поваги до цих прав у суспільстві шляхом підвищення видимості та участі ЛГБТ+ у суспільних процесах». «Окрім своєї діяльності протягом року, ГО «Київпрайд» організовує щорічну подію, що називається «Київпрайд-тиждень», – мовиться в повідомленні на сайті організації.