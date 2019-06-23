Поліція: в Києві затримали групу осіб, що готували провокації на Марші рівності

Поліція Києва повідомляє про затримання дев’яти осіб, підозрюваних у підготовці провокацій на Марші рівності на захист ЛГБТ, який 23 червня відбувається в столиці України.

«Правоохоронці вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що вік зловмисників – від 18 до 48 років… Їм загрожує від трьох до семи років ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, відомості про це внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за попередньою правовою кваліфікацією «готування до хуліганства».

На даний час вирішують питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

23 червня у Києві за посилених заходів безпеки відбувається Марш рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти. Ходою завершуються акції «Київпрайду», що тривали в столиці України від 16 червня.

Організатори очікують на участь щонайменше 10 тисяч людей. На захід запросили президента України Володимира Зеленського.

На свою акцію також вийшли противники Маршу рівності. Їх і учасників марш розділяють правоохоронці. Про участь у марші в Києві повідомила низка іноземних посадовців.

Через прикінцеві акції 22 і 23 червня в центрі Києва частково обмежують дорожній рух і рух транспорту, зокрема й метро.

Міністерство внутрішніх справ України закликало організаторів «Маршу рівності» в Києві й їхніх опонентів утриматися від провокацій і дотримуватися закону. А в Київміськдержадміністрації повідомили, що спільно з правоохоронцями проведуть заходи для гарантування безпеки учасників маршу.